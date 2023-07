Domínguez: “Se viene el final del torneo y nos tenemos que preparar”

Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa después del empate 0-0 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la fecha 23 de la Liga Profesional y analizó: “Vinimos a una cancha difícil, con muchos cambios, y le dimos oportunidad a jugadores que tienen pocos minutos. El primer tiempo fue parejo, no recuerdo una situación de Central. Nosotros tuvimos algunos acercamientos donde podríamos haber convertido”.

“En el segundo tiempo, con el ingreso de Rollheiser ganamos terreno, circulamos la pelota y generamos chances claras. El empuje del rival nos llevó a defendernos en los últimos minutos cerca de nuestro arco. La línea de cinco estuvo bien en zona baja ante muchos centros por afuera. Creo que nos costó en otros aspectos, sobre todo en las coberturas, pero el equipo supo resolverlo. Central nunca intentó jugar por el medio. Sabíamos que iban a venir centros y teníamos que estar bien posicionados en el área, y así fue toda la noche. No nos sorprendieron esas acciones. El rival no supo aprovechar nuestros desacoples en mitad de cancha. El empate me parece que está bien”, aseguró.

Luego se refirió a la falta de eficacia: “El equipo construye y llega a las situaciones, pero hay que tener más tranquilidad para definir el partido, porque eso te pone la balanza para uno u otro lado. Se viene el final del campeonato, nos tenemos que preparar y hacer unas rotaciones que creemos que podemos hacer por nuestro nivel”.

Y destacó la actuación de algunos futbolistas: “Hoy Emmanuel (Mas) lo hizo bien, Eros (Mancuso) sigue en su regularidad, Guido (Carrillo) tuvo un trabajo interesante y Mauro (Méndez) supo cómo desarticular a la defensa con sus movimientos. Rollheiser nos da algo diferente, en partidos cerrados genera desde la individualidad”.

“Sabemos hasta qué lugar podemos empujar y presionar, entendemos las características de los jugadores y no les pedimos de más, porque van a querer hacer otras cosas que tal vez perjudiquen al equipo. En esta construcción de llegar por sorpresa, es positivo porque seguimos teniendo esas situaciones. Sabemos a dónde tenemos que apuntar y lo que necesita el equipo”, concluyó el entrenador albirrojo.

Andújar: “Fue un empate justo”

El arquero y capitán del Pincha fue la gran figura del encuentro ante Rosario Central, máximo responsable de que el elenco platense pudiera mantener el arco en cero. Una vez finalizado el partido, Andújar dejó sus sensaciones sobre la actuación del equipo: “Lo importante es que el equipo volvió a mantener el cero y generamos situaciones. Falta volver a ganar. Es una cancha difícil, Rosario Central debe ser de los más complicados para enfrentar en su casa. Tenemos partidos complicados por delante, pero tenemos muy buen plantel y un gran entrenador. Estamos todos a disposición y él sabrá que es lo mejor. La línea de cinco defensores creo que funcionó bien. Analizando el desarrollo del encuentro, creo que fue un empate justo”.

Consultado sobre el sorteo donde se decretó el posible rival de Copa Sudamericana (primero Estudiantes deberá superar a Barcelona de Ecuador), el ídolo del Pincha sentenció: “Vimos el sorteo de la Copa Sudamericana pero falta un montón. Ahora tenemos que enfrentar a Racing, después viajar a Ecuador, luego jugar contra River, hay Copa Argentina en breve. Vamos de a poco”.

Cabe recordar que el arquero del León está próximo a cumplir 40 años, mientras se aguarda que confirme la decisión de retirarse a fin de año. Según pudo averiguar este multimedio, la Comisión Directiva albirroja ya está sondeando algunos apellidos para conseguir al reemplazante de Andújar.

Luego de varios tiros desde el punto penal que no pudo contener a lo largo de la temporada, el guardametas del Pincha logró sacarse la “mufa” y ayudar a su equipo con una gran intervención en la noche rosarina.