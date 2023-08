Dos partidos cierran la fecha 2 de la Copa de la Liga

La fecha 2 de la Copa de la Liga llega a su fin hoy lunes con dos encuentros: Banfield-Rosario Central y Atlético Tucumán-Instituto.

Por un lado, el Taladro recibirá al Canalla en el Florencio Sola a las 20 hs. Tras caer en el debut frente a Huracán por 2 a 0, los de Falcioni buscan recuperarse y conseguir un triunfo para sumar sus primeros tres puntos y no perder pisada. Para eso tendrá que vender a Rosario Central, que no conseguir una victoria desde la fecha 24 del torneo pasado, cuando le gano a Central Córdoba. Luego de aquel triunfo del 11 de julio, empató con Racing, River, Belgrano y en el debut del certamen actual igualó con Atlético Tucumán. En el medio cayó ante Chaco For Ever por 1 a 0 en Copa Argentina. Por tal motivo, los de Russo están con sed de una victoria y querrán romper mala racha.

El otro encuentro será el de Atlético Tucumán e Instituto, que chocarán a las 21.30 hs. El Decano viene de igualar, como se dijo, con Central por 0 a 0 y un triunfo de hoy lo acomodaría en el tercer puesto. Por su parte, la Gloria aspira a alcanzar la punta tras conseguir una victoria frente a Arsenal por 1 a 0 en la fecha pasada. De ganar, compartiría primer puesto con Talleres y Colon con 6 pts, sin embargo, claro está, esto recién comienza.