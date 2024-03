El Doctor y un amor incondicional con el Pincha

La historia de amor entre Bilardo y Estudiantes viene de larga data. El ex-DT cuenta con una trayectoria intachable en el equipo de La Plata. Todo comenzó en 1965, cuando llegó como jugador y fue, por aquel momento, dirigido por una de las máximas figuras para el Pincha, y quien se convertiría en su mentor, Osvaldo Zubeldía. Una marca imborrable y un nombre que será perpetuo en la historia del club albirrojo.

Allí comenzó la gloria. Ganó tres Copas Libertadores de forma consecutiva y logró coronarse junto a sus compañeros en 1968 al ganar la Copa Intercontinental enfrentándose al Manchester United de Matt Busby. Poco después, el equipo ganador sería recordado como “Los héroes de Old Trafford”. Fue en 1970 cuando decidió retirarse como jugador para convertirse en director técnico. En 1982 consiguió el Campeonato Metropolitano con Estudiantes, y gracias a eso fue elegido como DT de la Selección Argentina, consiguiendo así la Copa del Mundo en México 1986 y como si esto fuera poco, estuvo cerca de repetirlo en Italia 1990.

Como siempre, un competitivo nato, hasta en tiempos difíciles para su salud, el año pasado se conoció que pudo ver el título conseguido por el equipo de Eduardo Domínguez en la Copa Argentina. “Vimos la final con Carlos juntos por la tele, lo que pasa es que no pude ir a la cancha porque me operé de cataratas hace tres días. Estábamos los dos solos con el enfermero”, esbozó en su momento el hermano de Bilardo en diálogo con Madero Sports. Acto seguido, también sostuvo que el Doctor le expresó: “Este campeonato no sirve para nada. Hay que ganar la copa. ¿Qué la Libertadores? Hay que ir a Dubái”. Un amor recíproco y que será eterno.

El Narigón y un positivo historial ante Gimnasia

Carlos Bilardo es un ídolo para Estudiantes y conoce a la perfección lo que significa un clásico platense. Además de los títulos que le dio al Pincha, tiene un historial positivo con Gimnasia. Como futbolista disputó 10 encuentros, desde 1965 hasta el Nacional de 1970, de los cuáles los números son positivos: ganó cuatro, igualó en cinco oportunidades y perdió tan solo uno. Mientras que como entrenador enfrentó 19 veces a Gimnasia: en su etapa como entrenador en el Pincha ganó en ocho ocasiones, igualó en siete y no se llevó nada en cuatro duelos. Un dato más que agiganta la figura del Narigón para todos los hinchas pincharratas.