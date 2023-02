El Lobo comenzó la investigación por los bautismos

Durante esta semana y luego de lo que fue el partido entre Gimnasia y Banfield, desde las redes sociales se comenzó a rememorar lo que sucedió en la pretemporada a mitad de junio del 2021, donde en su momento, como informó El Clásico, había trascendido la información de que los habituales bautismos se habían hecho más violentos de lo normal. Desde hace varios años que en las pretemporadas albiazules había un grupo denominado “Los Ninjas”, que se componía de jugadores de experiencia y que iban rotando con los años.

Estos futbolistas eran los encargados de hacer los rituales de iniciación para aquellos que estaban teniendo su primera pretemporada, donde se les cortaba el pelo pero también muchas veces había una injerencia de violencia. Hace dos años, esos límites de violencia se pasaron y enseguida los apuntados fueron Brahian Alemán, Matías Pérez García y Nelson Insfrán como los que comandaban el grupo y los hechos fueron más violentos de lo normal.

Allí trascendió esa información y mismo hasta en un momento estos tres jugadores fueron notificados por la dirigencia de que podían buscar nuevos rumbos, aunque con el correr de los días fueron los encargados de pedir disculpas tantos a los juveniles como al cuerpo técnico, así lo admitió el técnico Leandro Martini en una nota televisiva. Por eso Alemán, Pérez García e Insfrán continuaron en el club.

Sin embargo, ahora el caso volvió a tomar notoriedad por el enfrentamiento que tuvo el “10” de Banfield con alguno de los juveniles durante el partido del domingo, pero la situación se agravó. Porque a raíz de esto, mediante redes sociales, comenzaron a circular diferentes versiones de que además de violencia en el bautismo, hubo abuso sexual.

Inmediatamente la nueva Comisión Directiva tomó cartas en el asunto y comenzó a investigar puertas adentro qué es lo que sucedió en ese momento, como así también charlando con los diferentes jugadores involucrados, empleados o todo aquel que esté al tanto de la situación. Ni bien se junte toda la información, desde calle 4 admitieron que saldrá un comunicado para aclarar todo y en el caso de que sea comprobado o desmentido, llevar las pruebas a la Justicia para esclarecer todo, aunque hasta el momento no hubo ninguna denuncia penal ni tampoco investigación por parte de algún fiscal de la ciudad.

Cowen rompió el silencio

Luego de varios días con Gimnasia en el ojo de la tormenta, Mariano Cowen habló públicamente en el canal C5N donde aclaró la situación y afirmó los pasos a seguir por parte del club: “Me pongo a disposición de todos como presidente del club, yo ya hablé con las partes y quiero aclarar que no hubo abuso sexual. Ya iniciamos una investigación para informar todo y damos por finalizados los bautismos en Gimnasia. En caso de que haya pasado algo como esto, que no me consta, obviamente nos pondremos a disposición de la Justicia. Vamos a instalar un código de ética”.

El comunicado del club

“Los jugadores del plantel masculino de Primera división del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informamos a socios, socias, ­hinchas y público en general que las afirmaciones que circulan ­con respecto a un supuesto abuso sexual durante la pretemporada 2021 son falsas.

Como equipo lo hemos charlado y por eso decidimos expresar, a través de este comunicado, nuestro descontento y preocupación ante la información difundida en redes sociales y medios de comunicación.

Respetamos y acompañamos a la actual política institucional que prohíbe cualquier tipo de bautismo, ritual o rito de iniciación que implique el uso de la fuerza física, y manifestamos nuestro rechazo a toda forma de violencia en el deporte.

Junto con el cuerpo técnico, la Comisión Directiva y todos los triperos y triperas seguiremos ­unidos, trabajando para hacer un Gimnasia cada vez más grande”.