El Lobo no descansa y sigue enfocado en el objetivo de la Copa Sudamericana

Con una sonrisa de oreja a oreja e ilusionados por cumplir el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana en esta recta final del campeonato, y tras el gran triunfo contra Talleres, el Lobo se entrenó en Abasto a partir de las 9:30. Hubo diferentes actividades, pero ya comenzaron a pensar en el encuentro del domingo contra Argentinos Juniors.

En el comienzo de la práctica hubo entrada en calor y activación, mientras que luego se dividieron en dos para hacer trabajos físicos regenerativos, sobre todo los jugadores que disputaron el encuentro ante Talleres. El resto del plantel tuvo tareas físicas y fútbol reducido.

Hoy nuevamente por la mañana, Gimnasia se seguirá entrenando en Estancia Chica, donde estarán todos a la par. Néstor Gorosito comenzará a planificar el equipo para visitar La Paternal, en un partido más que importante por esta lucha de las Copas internacionales. Una victoria del Albiazul dejaría afuera de la conversación al Bicho.

Pipo tendrá un regreso, ya que Emanuel Cecchini cumplió la fecha de suspensión y está en condiciones de jugar en el lugar de Nery Leyes.

Por otra parte, Germán Guiffrey se retiró con una subluxación en uno de sus hombros y es probable que sea baja para el domingo. Por esta razón, será evaluado Guillermo Fratta, quien volvió a entrenarse a la par de los compañeros el fin de semana tras el desgarro en el aductor, o de lo contrario ingresará el juvenil Bruno Palazzo.

Con estas dudas, el Tripero se entrenará hasta el sábado, donde intentará resolver estas cuestiones para ir contra el equipo de Gabriel Milito, que el martes por la noche perdió de visitante frente a Vélez.

El Bochi busca seguir un año más

En diciembre se termina el contrato de Lucas Licht y el lateral izquierdo ya sentó la postura respecto a su futuro ayer cuando habló con Triperomaníacos: “Ya dejé clara mi postura de que quiero seguir. Me siento bien desde lo físico y futbolístico, y por eso lo decidí. He hablado algo con Pipo pero con los dirigentes no, aunque ya saben lo que pienso”, afirmó.

En las próximas semanas este será otro tema importante en las negociaciones del Lobo, ya que en un principio la idea de la actual Comisión Directiva era de no renovarle al capitán. De todos modos, el rendimiento del Bochi está cambiando la opinión y se podría dar la continuidad del número 25.