El Lobo volvió a aullar en Uruguay

El desempate por el descenso ya quedó en el pasado. Con un mercado de pases más que aceptable, Gimnasia sigue con la pretemporada de cara a la Copa de la Liga Profesional. Luego del empate ante Cerro Largo, donde finalmente el Lobo se impuso desde los penales, en la jornada de ayer el elenco comandado por Leonardo Madelón afrontó un nuevo compromiso. El Tripero derrotó sobre la hora a San Lorenzo en el último amistoso por la Serie Río de la Plata en Uruguay. El tanto lo anotó Ivo Mammini de cabeza tras un córner de Matías Miranda.

El Ciclón contó con algunos de sus refuerzos para su primera prueba de verano: Jhohan Romaña, Eric Remedi y Cristian Tarragona fueron titulares. Sin embargo, al equipo de Boedo le costó hacer pie en el encuentro ante un sólido ­Gimnasia. El Lobo utilizó este certamen en suelo uruguayo para probar refuerzos y también darle rodaje a algunos jugadores que aparecieron en escena.

Rodrigo Saravia fue una de las figuras en el conjunto platense, donde también se destacaron Leonardo Morales y Pablo De Blasis. Como el pasado viernes, Nelson Insfrán redondeó otra gran actuación bajo los tres palos y adquirió otra valla invicta.

Preocupación por Enrique

No fueron todas buenas noticias en la noche uruguaya para el Lobo. A los 10 minutos del segundo tiempo, Tarragona cayó sobre Guillermo Enrique y las alarmas se encendieron en el banco albiazul. El lateral derecho tuvo que ser reemplazado y generó preocupación ante las muestras de dolor en su rodilla. De hecho, se retiró del campo de juego acompañado por dos personas. Madelón cruza los dedos para que la lesión no sea de gravedad.

Morales, firme en el Lobo

Pese a los rumores y especulaciones respecto a la posible salida de Leonardo Morales, finalmente el jugador seguirá en Gimnasia. Fue el propio defensor quien se encargó de aclarar la situación luego de la victoria ante San Lorenzo. “Hoy me terminé de decidir y me quedo en Gimnasia. Me valoran bastante, me siento bien. Le quiero agradecer a la gente de Independiente” , sentenció el Yacaré.