El Madrid dejó escapar puntos claves en Vallecas

El líder Real Madrid empató en el mediodía del domingo como visitante del Rayo Vallecano, por 1-1, en partido que otorgó continuidad a la disputa de la 25° fecha de La Liga del fútbol de España. El conjunto merengue, que ahora reúne 62 puntos, abrió la cuenta por intermedio de Joselu, a los cuatro minutos de la primera mitad.

El joven atacante del equipo del italiano Carlo Ancelotti marcó su octavo gol en el certamen y su decimotercero en la temporada para el equipo blanco que encabeza las posiciones con seis de diferencia hasta que juegue Girona.

Rayo Vallecano, con 25 unidades en la clasificación, estableció la igualdad a los 27 minutos de la etapa inicial, a través de un penal convertido por Raúl de Tomás, luego de que el VAR revisará una mano en el área del volante francés Eduardo Camavinga.

En el equipo de Vallecas actuó desde el comienzo el mediocampista santiagueño Oscar Trejo (ex Boca Juniors), quien fue sustituido al promediar el segundo período.

Real Madrid terminó el cotejo con diez hombres, como consecuencia de la tarjeta roja que vio en tiempo de descuento el ingresado Dani Carvajal, que se perderá el próximo partido con Sevilla, lo mismo que Camavinga, pero por acumulación de amonestaciones.

En otros resultados, Granada (donde fue titular el arquero Augusto Batalla) y Almería igualaron 1-1, mientras que Real Sociedad consiguió un gran triunfo por 2-1 ante el Mallorca.

Los resultados ya registrados en adelantos, entre viernes y sábado, fueron estos: Villarreal 1-Getafe 1; Atlético Madrid 5 (dos de Ángel Correa)-Las Palmas 0; Osasuna 2-Cádiz 0; Celta de Vigo 1-Barcelona 2; Valencia 0-Sevilla 0.

“No le mientan a la gente”

El arquero argentino Augusto Batalla rompió el silencio sobre su salida de San Lorenzo por los dichos del presidente Marcelo Moretti y pidió que “no le mientan a la gente”.

“No había hablado antes por muchas situaciones, más que nada por San Lorenzo y el mercado de pases. No quería ser influyente para nada. Con respecto al tema de San Lorenzo, no le mientan a la gente, yo no me fui por algo económico, no fue así. Solamente quería aclarar eso porque soy un tipo que va con la verdad y no me gusta que se mienta sobre mí”, dijo el jugador procedente de River en declaraciones a la prensa.

Batalla reconoció que era mejor aclarar el tema y agradeció el cariño del hincha azulgrana: “No sé por qué se habló eso. Quería aclararlo yo. Se que la gente de San Lorenzo lo sabe por las muestras de cariño que me da todo el tiempo”, expresó el actual Granada.