“El partido de 2008 con dos jugadores menos tuvo todos los condimentos”

En la antesala al clásico contra Gimnasia del próximo domingo, desde las 16.15 en el renovado estadio de 1 y 57 luego de 16 años, Ezequiel Maggiolo contó qué derbi recuerda más. “El clásico de 2008 con dos jugadores menos fue un partido con todos los condimentos.

Por suerte pudimos ganarlo de una manera épica y a partir de ahí prendernos en el campeonato”, afirmó Maggiolo en diálogo con La Voz Albirroja. Además, agregó: “Más allá del de 2008 que fue un lindo clásico, me queda muy grabado el primero que jugué. Fue un empate de visitante en 2001. En ese partido identifiqué y tomé noción de lo que era vivirlo dentro de la cancha”.



“A pesar de no haber sido parte de las inferiores creo que pude entrar con el pie derecho, ganarme el cariño del hincha y a partir de ahí formar un vínculo con la gente de Estudiantes”, expresó Lechuga respecto a su relación con la gente del Pincha.



Por otro lado, en cuanto a Juan Sebastián Verón, contó: “Sebastián es un líder y una persona muy arraigada al club. No solo en las charlas previas, sino en el día a día te inculcaba el compromiso. Nunca aflojaba, era un ejemplo”.



Al mismo tiempo, sobre Simeone y su manera de encarar los clásicos, dijo: “El Cholo era muy motivacional. Le llegaba mucho al jugador y trataba de sacarle lo mejor. Fue evolucionando y se volvió un técnico muy completo, pero en ese momento recién arrancaba, tenía mucha energía y estaba muy decidido”.



Por último, se refirió a su salida del club junto a Lucas Nardi: “Dolió la manera. A mí me involucró el tema como un daño colateral. De un día para el otro tenía la gran posibilidad de ser parte del cuerpo técnico de Primera y al otro día el sueño se vino abajo. Estudiantes se perdió un gran técnico”.