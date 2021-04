La Aprevide y el operativo “clásico en paz”

En la previa a un nuevo clásico platense, pero en un escenario totalmente atípico porque será sin público y en medio de una pandemia, Gustavo Gómez, nuevo titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), dialogó con este matutino y contó los detalles del operativo para el partido del domingo.



“En principio me parece que lo que tienen que saber todos los platenses es que al igual que el resto del gobierno de la provincia de Buenos Aires y cada uno de los gobiernos municipales, la preocupación de todos nosotros está puesta en la salud de la población”, comenzó Gómez.



Al mismo tiempo, agregó: “Por supuesto que lamentamos como cualquier hincha que un evento como este, tan importante para Estudiantes, Gimnasia, pero sobretodo para La Plata porque es un evento único, se tenga que dar en estas condiciones”.



Respecto al trabajo en conjunto de los últimos días, explicó: “Estuvimos trabajando este último tiempo con el municipio, la Policía, con la gente de Utedyc, y por supuesto con los dirigentes de Estudiantes y Gimnasia que han hecho un aporte invaluable”.



Con referencia al día del partido y las restricciones que habrá para ingresar al Bosque, cuando Estudiantes reciba al Lobo desde las 16.15 en 1 y 57, dijo: “Durante la mañana del domingo se va a poder acceder al Bosque, pero lo que estamos tratando es de limitar un poquito el acceso de automóviles. Vamos a intentar desalentarlo para que haya un mayor espacio para el traslado de los equipos y fundamentalmente para controlar la afluencia de público”.



“Hay que dejar en claro que nuestra idea no es que la gente no se junte porque se sienta amenazada por nosotros. Esperamos que haya un convencimiento de la gente”, afirmó el titular de la Aprevide sobre las posibles reuniones de hinchas en las adyacencias del estadio.



Por último, confirmó: “Al operativo del partido vamos a tener abocados a 200 policías exclusivamente. Es un número enorme para un clásico que se va a disputar sin hinchas. Sin embargo, hay que destacar que Estudiantes ha hecho un esfuerzo enorme para pagar una cantidad de efectivos policiales de servicio adicional. A su vez, la estación departamental de Policía de La Plata va a poner alrededor de 50 oficiales de servicio ordinario. Además, habrá efectivos en distintos puntos claves de la ciudad, como por ejemplo en las sedes de ambas instituciones”.