El Pincha retiene a sus figuras para la Copa

"No se va, ni viene nadie”, dijo Eduardo Domínguez hace algunas semanas atrás cuando le consultaban sobre la posibilidad de incorporar jugadores en este mercado de pases, o bien por la chance de perder futbolistas claves en el armado de su equipo cada fin de semana y en cada duelo copero durante la semana. Después de la victoria ante Belgrano, por 4 a 0 en el estado Uno, el entrenador fue consultado por el mercado de pases y ahí aclaró: “Ya hemos hablado ese tema, hace un tiempo atrás. No se va nadie, no viene nadie”. A lo que agregó: “El gasto lo hicieron a principio de año. No podemos buscar si no tenemos. Hay que ver a los chicos que están creciendo. Si se va alguno, veremos”.

Y en ese sentido, la dirigencia de Estudiantes trabaja para retener a los jugadores que tienen ofertas para que se queden, por lo menos, hasta diciembre de este año cuando finaliza la Copa Sudamericna. En cuanto a las posibles salidas, en el Departamento de Fútbol siguen de cerca varios casos, ya que desde el exterior han consultado, principalmente con sus representantes, por Leonardo Godoy, Zaid Romero, Santiago Núñez, Jorge Rodríguez y Benjamín Rollheiser.

En cuanto a refuerzos, el DT le quitó expectativas a la búsqueda y, si bien el mercado de pases de Estudiantes de La Plata no tuvo mucho movimiento en los últimos días, los teléfonos de los integrantes del Departamento de Fútbol sonaron y bastante. El principal nombre apuntado para tener salida es el de Leonardo Godoy, ya que el lateral derecho pretende hacer una diferencia económica. Desde Europa pusieron el foco en él, principalmente un equipo de Portugal y otro de Turquía. Se trata del Sporting Lisboa de Portugal y el Besiktas de Turquía. La oferta sería de 2 millones de dólares por la parte del pase del jugador que le pertenece al Pincha, aunque sólo se haría si el club que lo quiere comprar lo deja en el Pincha hasta fin de año.

En ese sentido, y según pudo averiguar diario Hoy, ninguno de los dos equipo tendría problema en dejarlo seis meses más en Estudiantes. Esta noticia es un alivio para Eduardo Domínguez, ya que si el club europeo aceleraba en estos días por el marcador de punta, probablemente el

técnico iba a perder a un jugador clave para el partido de vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Goiás.

Otro de los apellidos que deslumbra actualmente es el de Benjamín Rollheiser, y en las últimos días llegó un ofrecimiento formal de CSKA de Moscú, por 4 millones de dólares por el 50% del pase, algo que fue rechazado por los dirigentes. Clubes de Inglaterra también pusieron el foco en él, pero hasta el momento solo hicieron sondeos. Sin embargo, es otro de los futbolistas que buscan retener hasta diciembre para así poder disponer del 10 en la instancias definitivas del Pincha en la Copa y en el torneo.

Finalmente, Unión de Santa Fe tiene un interés en sumar a Ezequiel Muñoz, el defensor central que ha perdido mucho lugar en el último tiempo. En las próximas horas el defensor podría rescindir su contrato para llegar libre al Tatengue.