El Puma platense Lucio Cinti habló en la previa

El joven oriundo de La Plata Rugby brindó una conferencia de prensa en la antesala de las semifinales donde será titular en el centro de la cancha del equipo nacional.

Tras hacer el reconocimiento del campo de juego, el medallista olímpico dijo: “Hay que estar muy concentrados. Vamos a tener que entrar bien concentrados a hacer lo nuestro. Va a pasar por ahí”.

Cinti también destacó la importancia de la gente y su apoyo. “Se siente mucho el apoyo de la gente en los partidos. Es una parte muy importante. A mí me sirve mucho el apoyo que mandan. Los clubes son una parte fundamental del rugby argentino y es un poco eso, las energías que nos mandan. Está muy bueno2, dijo.

Y agregó: “Trato de disfrutarlo y no irme al partido para que no me agarre esa ansiedad que no está buena. Es una oportunidad hermosa que nos toca mañana”.

El entrenador Michael Cheika fue quien le dio la total confianza al centro nacido en La Plata, quien sólo estuvo ausente en un partido en condición de titular y quien mañana irá en busca de poder lograr alcanzar la primera final de la historia del rugby argentino en una Copa del Mundo.

Cabe destacar, que el centro de 23 años atraviesa su primer Mundial, ya que tuvo su debut en la Selección mayor en el año 2021 ante los Springbooks.

Además, junto con él estuvo el forward Francisco Gómez Kodela, quien señaló. “Son uno de los mejores packs del mundo, en el line, en el scrum y en el piso. Dominan casi todos los aspectos del juego. Vamos a tener que estar a la altura. Estamos muy contentos, orgullosos de ser argentinos. No somos solo nosotros, es la familia y mucha gente detrás nuestro”.