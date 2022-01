El secreto de Scaloni, la relación con La Plata y la formación en Educación Física en la UNLP con el Profe Córdoba

En su paso como alumno por la Universidad de La Plata, el preparador físico de la Selección Argentina, Luis Martín, fue alumno de Daniel Córdoba en el Profesorado de Educación Física.

Lejos de olvidarse de sus raíces, el Profe mantiene una relación de respeto y “admiración”, tal cual lo describió, con Daniel Córdoba.

Además, Martín explicó cómo es Scaloni en la intimidad de los trabajos en el predio de Ezeiza, y al mismo tiempo confesó cuál es la relación que mantiene con Lionel Messi, quien llegará al próximo Mundial con 35 años.

Los mitos sobre la preparación del equipo de Bielsa en 2002 en la Copa del Mundo de Corea y Japón y la esperanza de ver disfrutar al mejor jugador del mundo en el próximo Mundial, resumidos en la parte final de una jugosa charla de Fin de Año con el responsable de poner a punto al equipo de todo el país.

—¿Te reconoce la gente en la calle por lo que se ganó en Brasil con la Copa América? ¿Tomaron conciencia que le dieron al pueblo argentino uno de los regalos más lindos de este 2021?

—Nosotros sabemos que la Selección unifica cualquier bandera política o deportiva. Cuando gana la Selección salen todos a la calle y se abrazan los hinchas de clubes ­distintos o los fanáticos de dos partidos políticos distintos. No hay distinción de colores. Y eso es muy lindo. Sabemos dónde estamos y lo que se puede generar en el país desde este lugar.

—¿Cuál es el mejor mérito que tiene Scaloni?

—Leo (Scaloni) tiene un perfil muy bajo y a veces no se nota todo lo que hace. El observa permanentemente a un montón de jugadores. Y el principal mérito fue haber descubierto a jugadores que pudieron adaptarse rápido y rindieron dentro de lo que el cuerpo técnico quería. Este es el caso de Emiliano Martínez que tuvo una repercusión muy alta, o también de Cristian Romero. No es magia. Es trabajo. Es el hecho de seguir a los jugadores, no solo cuando jugaban, sino también cómo entrenaban y nos permitimos hablar con los técnicos y los profes de cada uno de ellos.

—¿En quién te reflejás en tu profesión? ¿Tenés relación con el Profe Córdoba?

—Sí, tengo relación, fue profe mío en la facultad y para mí es un referente. Siempre lo miré y lo admiré porque creció con los profes de esa generación en su momento.

—Messi va a llegar con 35 años al Mundial, ¿le vas a hacer un trabajo especial de preparación?

—La verdad es que no tenemos previsto un trabajo especial para él, porque siempre se quiere acoplar a lo que hacen todos. Es un ejemplo siempre. Siempre suele ir 40 minutos antes de los entrenamientos, cuando la mayoría de los jugadores suele ir media hora antes. Messi tiene todo muy claro.

—¿Qué relación tenés con él?

—Muy buena. Hablamos y quiero que pueda llegar de la mejor manera para que pueda disfrutar del Mundial. Se lo merece y todos queremos verlo bien.

—¿Tenés cábalas?

—Tengo costumbres. Sí, admito que las tengo…

—En la previa al Mundial 2002 se dijo que la preparación del equipo no fue buena y que por eso llegó la eliminación en primera ronda. ¿Le tenés mie­do a fallar en la puesta a punto para un torneo corto como la Copa del Mundo?

—Mirá, nosotros en el cuerpo técnico de la Selección lo tenemos al Ratón Ayala, que estuvo en ese Mundial, y te puedo asegurar que no fue así. Yo en lo que no puedo fallar nunca es en la parte humana con el grupo y con los jugadores. En los tratos y la relación humana con ellos. En eso estoy seguro que no voy a fallar. Después, todos somos humanos.