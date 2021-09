En la previa al partido contra Brasil, Scaloni anticipó cambios en el equipo

En la previa al partido contra Brasil, el director técnico Scaloni, anticipó cambios en el equipo por la proximidad de los partidos, aunque aclaró que esta tarde tendrá un panorama más claro de las variantes.

"La idea es hacer algunas variantes", dijo en la conferencia de prensa de esta mañana, "más que nada por la proximidad de los partidos", agregó, "los cambios no son por cómo rindieron. Todos los hicieron. Es importante poder disfrutar de todos sin que el equipo lo sienta. No es por rendimiento. Es por una cuestión de descanso", concluyó.

"Hay que rendir y él está en un buen momento, pero bajo ningún tipo de vista consideramos que sea inamovible. Esto en todos los puestos. Hemos hecho cambios y el equipo no lo siente. Mientras tenga un buen rendimiento, seguramente pueda seguir. Pensamos que deben rendir en sus clubes para después rendir en la Selección", dijo sobre el Dibu Martínez.

"El fútbol es tan cambiante que hoy podés estar en la cima y mañana empezar otra vez el debate. No quiero y no me interesa entrar en esa. Solo hacer el trabajo y que salga de la menor manera. Que el hincha se sienta identificado, más allá de circunstancias de juego", dijo sobre las críticas que recibió al principio.

También se quejó del problema para las convocatorias: "Después de esta fecha FIFA habrá que tener una reunión para ver qué se hará para la próxima. Me imagino que se tomarán medidas. Esto no puede seguir así. Esta fecha se jugó con todo muy justo en cuanto a decisiones. No se puede competir de esta manera. Entiendo a las otras selecciones y tienen el máximo apoyo", disparó.

Sobre el golpe que recibió Messi dijo que "está bien. A la tarde entenaremos y haremos un poco de cancha, que ayer los que jugaron con Venezuela no tocaron la pelota. En principio está bien. Fue un susto grande y quedó ahí".

Finalmente analizó al próximo rival: "Brasil es el más ganador de todos los tiempos. Juegue quien juegue es un rival importante. Ellos vienen de una racha postivia increíble y demostraron que están a la altura. El máximo respeto. Sabemos que son locales y que jugamos contra un equipo que ganó los siete partidos. Tomamos todos los partidos de la misma manera, con la máxima exigencia. Dejar una buena imagen".