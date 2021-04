En Pascuas, el Huevo hizo la diferencia

Atlético de Madrid perdió 1-0 en su visita a Sevilla y de esta manera observa cómo Real Madrid y Barcelona pueden amenazar su liderato tras una 29ª jornada del campeonato español marcada por un supuesto incidente racista en el Cádiz-Valencia. Luego de la derrota en el Sánchez Pizjuán, el Merengue, que venció 2-0 al Eibar el sábado, se coloca a tres puntos de su vecino, mientras que el Barcelona está a cuatro pero con un partido menos (juega esta tarde ante Valladolid).



Marcos “Huevo” Acuña fue el autor del único gol del triunfo de un Sevilla que, con 58 puntos, aún no se descarta en la pelea por el título y prácticamente asegura su clasificación para la próxima Champions.



El resultado terminó siendo justo por lo que se vio en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los andaluces dominaron todo el primer tiempo, incluso antes de los 10 minutos tuvieron un penal que Jan Oblak le atajó a Lucas Ocampos. El argentino no remató bien y falló por segunda vez. Tal fue el dominio en esos 45 minutos iniciales que al Cholo no le quedó otra que hacer un cambio. A los 33 rompió la línea de cinco y puso a Ángel Correa por el lateral Renan Lodi. Recién ahí pudo acomodarse un poco.



En la segunda mitad hubo algo de reacción y se hizo más parejo. Pero en los momentos fuertes pesó el Sevilla. La jugada del gol comenzó con una buena combinación colectiva que terminó en un centro de Jesús Navas y cabezazo de Marcos Acuña . Fue el primero para el ex-Ferro y Racing con esa camiseta y lo festejó con todo. Antes, había tenido un fuerte cruce con Luis Suárez en el que ambos fueron amonestados. En la jugada del gol todo el Atleti protestó porque en el inicio hubo una mano de Ocampos que el VAR y el árbitro no terminaron considerando por no haber influido directamente.



La otra noticia destacada de la jornada dominical en el fútbol español fue la decisión de los jugadores del Valencia (12º) de abandonar la cancha en su partido frente al Cádiz después de que Mouctar Diakhaby recibiera supuestamente insultos racistas. Pese al incidente, el partido se reanudó 10 minutos después de que los jugadores valencianistas fueran “forzados a jugar bajo amenaza de penalización” por parte del árbitro, según señaló el club en un comunicado. El encuentro acabó con la victoria del Cádiz (13º) por 2-1.