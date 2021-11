Entre la alegría, la emoción y la bronca

Enviado especial - Fabricio Falco

Una tarde noche especial se vivió en el Nuevo Gasómetro, en la semana del regreso del 100% de los hinchas a la Liga Profesional. El Lobo tuvo la siempre compleja misión de ser protagonista exclusivo en el estadio Pedro Bidegain, ante un grande como lo es San Lorenzo.

La tarde comenzó con la alegría característica de cada partido. La felicidad de la familia volviendo al estadio, los hinchas siendo protagonistas nuevamente, el color típico de nuestro fútbol a flor de piel. Pero poco a poco la compleja situación del equipo local comenzó a tomar partido en la historia.

Ya a los 25 minutos de la primera parte, sin ver la reacción de los dirigidos por Monarriz y con el partido en desventaja, comenzaron a hacerse presentes los silbidos, el descontento y los cantos “apresurando” al equipo para que fuera por la victoria. Otro de los blancos elegidos por el simpatizante Azulgrana fue el árbitro del partido, Néstor Pitana.

Ya en el cierre de la primera parte el Gasómetro entero estalló en contra de quienes, según los hinchas, son los responsables del momento deportivo e institucional, los exdirigentes Marcelo Hugo Tinelli y Matías Lammens.

“Tengo años de cancha, me banqué un descenso, festejé una Libertadores. Me tocó vivirlas todas y sinceramente me entristece lo que hacen estos delincuentes con el club”, contó Atilio, hincha de 79 años que habló con este diario.

Para colmo, el técnico Monarriz explotó contra los plateístas a puro insulto cuando le cuestionaron un cambio en el complemento.

La ilusión no es deportiva, es histórica

No todo fue bronca en el Pedro Bidegain. Por momentos el estadio entero se unió para pedir por el gran sueño de la institución, la vuelta a Boedo. Un anhelo histórico que parece cada vez más cercano.

Eso sí, a los menos los tiene fastidiados porque comprenden que fue desde ese momento cuando el equipo entró en un pozo.

Indefectiblemente sobre el cierre llegó el esperado canto: “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”.

Igualó una racha especial

Con la victoria de anoche frente a San Lorenzo, gracias al gol marcado por Eric Iván Ramírez, Gimnasia igualó una particular racha (más que positiva) que no se le daba desde el 2010.

Completó un torneo corto sin perder ante los denominados cinco grandes. Sucede que el Lobo la ganó al Ciclón, Boca e igualó con Racing, Independiente y River.

Años atrás, cuando lo dirigía Diego Cocca, había logrado ganarle a cuatro e igualar tan solo un partido. La curiosidad es que aquella vez también le había ganado al Cuervo 1 a 0 en el Gasómetro. En aquella ocasión el tanto fue obra de Chirola Romero.

Sin tiempo para el descanso

Gimnasia no para. Pese a la victoria obtenida en el Nuevo Gasómetro y la sensación de recuperación luego de lo que fue la derrota de la pasada fecha frente a Banfield en 25 y 32, el Lobo continuará hoy mismo con los entrenamientos pensando en el próximo partido.

Sucede que la Liga Profesional no dará respiro y ya el próximo martes los dirigidos por Gorosito recibirán a Talleres en el Bosque por la fecha 22 de la Liga Profesional.

Le trae suerte el Gasómetro

Si hay un futbolista al que le sienta dulce el estadio Pedro Bidegain es a Eric Iván Ramírez. El atacante fue considerado nuevamente por Néstor Gorosito, ya que venía peleando de atrás y pagó con creces la confianza dándole al Lobo el gol del triunfo a los 12 del primer tiempo.

No fue su primera vez. Ya que a principios de este año, más precisamente el 4 de enero, también había marcado de cabeza en la victoria por 2 a 1 en la Copa Maradona.