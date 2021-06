Estudiantes cerró la semana con la escarcha como compañera

El plantel de Estudiantes cerró su segunda semana de pretemporada en el Country Club, con la escarcha como principal protagonista en el comienzo de los trabajos. La postal con aguanieve sobre el césped de la cancha número 1 del predio sorprendió a los futbolistas, cuerpo técnico y estructura de fútbol del elenco albirrojo. Quizás esto pueda reflejar un poco lo que sucede con el mercado de pases, donde hay mucho hermetismo y pocas certezas por parte de la Secretaría Técnica. Esta pretende no mostrar las cartas, pero hasta el momento solo trajo un refuerzo, el joven delantero de San Telmo, Ricardo Ramírez, y la vuelta de Fernando Zuqui.



De esta manera, muestran que están en falta con Ricardo Zielinski, que ha sido muy claro pidiendo dos refuerzos de jerarquía, uno en la mitad de cancha y otro en la zona ofensiva.



En cuanto a la última práctica, este sábado hubo distintos movimientos con pelota. Luego, un ensayo formal de fútbol que se dividió en tres bloques de 20 minutos cada uno, con dos equipos en los que el entrenador buscó variantes de cara a lo que será la competencia oficial. La intensidad en el juego fue la premisa del ejercicio, que por un lado tuvo a: Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Juan Manuel Sánchez Miño; Ángel González, Iván Gómez, Jorge Rodríguez, Nicolás Pasquini; Fernando Zuqui; Martín Cauteruccio. El técnico alternó futbolistas y posiciones, primero con un único punta (el uruguayo) y con el ex Boca ubicado en ofensiva para acompañar el ataque.



Enfrente, el otro once formó con: Jerónimo Pourtau; Bruno Valdez, Nazareno Colombo, Manuel Castro, Deian Verón; Bautista Kociubinski, Ricardo Ramírez, Francisco Apaolaza; Pablo Sabbag, Leandro Díaz, Federico González. El plantel tendrá hoy del día libre y regresará a los trabajos mañana doble turno.

Puede llegar otra apuesta



Alayes sigue haciendo gestiones en torno a la posibilidad de sumar otra apuesta. El hombre en cuestión es Facundo Butti, un central de 21 años que juega en All Boys. Según información a la que accedió diario Hoy, hubo comunicación tanto con el presidente del club como con la representación. Por lo tanto, en los próximos días se espera que el Pincha haga una propuesta formal.