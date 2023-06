Estudiantes y un ausente con aviso

Con tiempo, pero con menos margen. El martes pasado en Santa Fe, Estudiantes dejó pasar una chance de oro para meterse de lleno en la pelea por el título de la Liga Profesional de fútbol. No sólo eso, sino que ahora también puso en juego su lugar en la próxima Copa Libertadores de América de 2024.

Casualmente, el próximo rival es el que tiene más a mano para volver a meterse en puestos de clasificación al máximo certamen continental. Una oportunidad para superarlo en la tabla y además alejarse de los que vienen sumando de atrás. Cabe recordar que Estudiantes se encuentra cuarto a dos puntos del Ciclón, mientras que detrás del Pincha se acercan Rosario Central, un punto por debajo, y equipos como Defensa y Justicia y Lanús, a tan solo dos unidades del elenco albirrojo. Esto quiere decir que, si pierde el próximo miércoles y sus rivales más directos ganan, podría bajar al séptimo puesto.

Por el momento sigue en el pelotón de arriba, pero aunque los números de los últimos meses son fantásticos, no puede relajarse más y volver a perder un partido como el que perdió en el Cementerio de los Elefantes. Ahora el plantel dio vuelta la página en el Country Club de City Bell y ya prepara el encuentro del miércoles frente a San Lorenzo en Uno.

En total el Pincha tendrá cuatro jornadas de entrenamiento más en el predio antes de tener que volver a jugar por el torneo local y el entrenador intentará aprovecharlas en el armado del 11 titular. Se espera que, con estos días de descanso, el DT ponga lo mejor en Uno ante el Ciclón. En esa línea, ayer por la mañana hubo trabajos de gimnasio, y después específicos con la defensa, los volantes y los delanteros. Quien no estuvo presente fue Mariano Andújar, por un cuadro gripal.

En cuanto al equipo, volvería Santiago Ascacibar, quien ante el Sabalero debió pagar con una fecha de suspensión luego de haber llegado a la quinta amonestación por Liga Profesional frente a Barracas Central. El resto no sufriría modificaciones, aunque por el momento el Barba no realizó un ensayo táctico y no paró ningún equipo en City Bell.

Ongay sobre la compra de Ascacibar: “Es un muy buen valor el que conseguimos”

Juan Martín Ongay, integrante de la Comisión Directiva de Estudiantes de La Plata, dialogó en el programa radial Cielosports y se refirió a la compra de Santiago Ascacibar. “Es una cifra no muy normal para el mercado de pases local, aunque a nivel de lo que es él, la edad que tiene y que viene en plenitud de Europa, es un muy buen valor el que conseguimos”, confesó el dirigente.

En ese sentido, lo que acordó Estudiantes y el Hertha Berlin por la ficha de Ascacibar fue una erogación de dos millones y medio de dólares, que serán abonados en varias cuotas.

La compra es por el 90% de los derechos económicos del volante de 26 años, ya que el 10% restante quedará en poder de los alemanes. Una vez acordada la compra, el volante del Pincha firmó un nuevo contrato con el club hasta el 31 de diciembre de 2026.