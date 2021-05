Estudiantes y un trabajo silencioso para incorporar

Tiempo de sobra y urgencias no tantas. Los dirigentes de Estudiantes de La Plata trabajan en el rearmado del plantel de cara a la próxima temporada. La Comisión Directiva, la Secretaría Técnica y el cuerpo técnico ya se reunieron más de una vez en el Country de City Bell para marcar un camino en la búsqueda de futbolistas para el equipo de Ricardo Zielinski. En ese sentido, están utilizando este tiempo sin competencia oficial para buscar nombres y apellidos que satisfagan a ambos sectores (dirigencia y cuerpo técnico).



Además, continúan trabajando en las renovaciones, como también ir desprendiéndose de algunos valores importantes, que por distintos factores no continuarán en la entidad Albirroja. Cabe recordar que los jugadores están licenciados hasta el próximo 7 de junio, momento donde tendrán que empezar con los entrenamientos para afrontar la preparación para una nueva temporada en el fútbol argentino, que empezaría a fines del próximo mes.



En el marco de esta situación, la semana que transcurrió fue importante para extender algunos contratos del semillero. Francisco Apaolaza renovó su vínculo hasta diciembre de 2022 y lo propio hizo David Ayala, que firmó hasta fines de 2023 con una considerable mejora del salario.



Por los refuerzos habrá que esperar, aunque Ricardo Zielinski fue muy claro: pretende que se haga un esfuerzo para la continuidad de Lucas Rodríguez y Federico González, ambas situaciones muy complejas por distintos aspectos. El primero porque no tiene intenciones de renovar, aunque los dirigentes confían en poder tener una reunión con él, y el atacante porque conlleva una erogación de dinero muy grande que es difícil para el Pincha afrontar en este contexto y además, el punta no ha demostrado estar a la altura en estos dos años que lleva en el club. Con estas posibles bajas pasado el 30 de junio, habrá que buscar sumar dos piezas allí.