Gimnasia y una apuesta riesgosa: hace mucho que Rey no ataja de titular

Con un entrenamiento vespertino, bajo una llovizna persistente que acompañó la tarde en el predio de Abasto, el plantel de Gimnasia arrancó la cuenta regresiva con vistas a lo que será el debut en la Copa de la Liga Profesional, el próximo domingo en la Bombonera ante el último campeón del fútbol argentino.



En tal sentido, una de las principales dudas del cuerpo técnico radica en la presencia del arquero para atajar nada menos que contra el último campeón, ya que se cae de maduro que el partido se presentará con Boca intentando generar varias situaciones de riesgo, tomando el protagonismo para no decepcionar en condición de local.



Según el análisis previo que hizo el cuerpo técnico durante el fin de semana, es factible que el último campeón del fútbol argentino busque generar peligro, provoque situaciones de riesgo y exija a Gimnasia, que de todos modos intentará jugar de igual a igual como lo hizo el sábado en el Nuevo Gasómetro, en el último amistoso contra San Lorenzo. Por todo esto, la inactividad de Rodrigo Rey se convirtió en un tema de debate para el cuerpo técnico, ya que el escenario no es el mejor para que el arquero arranque atajando en el Lobo. Boca va a atacar a Gimnasia y Rey arrastra una importante inactividad, ya que hace más de seis meses que no ataja como titular.



Uno de los principales motivos por los que Rodrigo Rey aceptó regresar a la Argentina fue porque estaba considerado como el tercer arquero en el PAOK Salónica de Grecia, en donde Zivko Zivkovic, con 31 años, le ganó el puesto a Alexandros Paschalakis, quien fue el arquero suplente del equipo en el campeonato griego que arrancó a comienzos de septiembre del año pasado.



Rodrigo Rey, en efecto, no jugó ni siquiera cuando Zivkovic no pudo estar en uno de los partidos que su equipo jugó en noviembre y con menos de una semana de entrenamientos y sin haber disputado ningún amistoso para Gimnasia sería una apuesta arriesgada usarlo como titular el domingo nada menos que ante el último campeón.



Asimismo, sería un mensaje interno para el resto de los arqueros del plantel que vienen trabajando a lo largo de la puesta a punto.

Por un lado, la postura de Messera es mucho más cautelosa que la de Leandro Martini, quien sería el más decidido a incluir a Rey desde el arranque, aún cuando el arquero comenzaría a trabajar de manera formal recién mañana, a cuatro días del partido en la Bombonera.



El resto del equipo sería la base del que enfrentó a San Lorenzo el último sábado, a la espera de que se pueda levantar la suspensión a Melluso y Mancilla por acumulación de tarjetas.