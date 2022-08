Gorosito fue el centro de escena de una tarde polémica

ENVIADO ESPECIAL EN JUNÍN

Claro estaba que el partido de Gimnasia podía llegar a quedar en segundo plano, tomando en cuenta que hubo un protagonista impensado luego de lo que fue el empate ante Aldosivi en el Bosque.

Néstor Gorosito habló del estilo de juego de Sarmiento, y más precisamente del de Israel Damonte. Eso generó críticas a lo largo de la semana y calentó la previa del partido.

Ya de entrada, la hinchada del Kiwi abucheó al técnico del Lobo. Hasta hubo cantos en su contra y la previa no fue precisamente color de rosa. Es que, según pudo averiguar diario Hoy, un camión de bomberos hizo ruido en las afueras del hotel donde se hospedaba el plantel de Gimnasia. Acto seguido, el micro de utilería sufrió un piedrazo en las inmediaciones del estadio. Afortunadamente no llegó a romper vidrios y el incidente no pasó a mayores.

Un Pipo autocrítico pero furioso en conferencia

“No jugamos un partido correcto, no era lo que planeábamos. Después la bronca del penal no la puedo ocultar, era penal”, comenzó diciendo el entrenador albiazul en el inicio de la conferencia de prensa.

Acto seguido se mostró crítico respecto al trabajo de los encargados de impartir justicia: “Que el árbitro no viera el penal lo puedo entender, pero que estando el VAR no lo llamen es ilógico”, afirmó.

Por supuesto, se tomó a la ligera los insultos por parte de la hinchada local y reafirmó sus dichos pospartido con Aldosivi. “Me han puteado de todas las formas, lo de Sarmiento hoy no me molesta. Yo dije las cosas como son, tengo bastante que pensar en mi equipo antes que enfocarme en esto”, aseguró Pipo.

Ya en el cierre de la conferencia, puso el foco de lleno en lo que será el partido del próximo sábado en el Bosque frente al Rojo. “No fue un buen partido y deberemos trabajar en ello. Pero lo de Gimnasia es sumamente meritorio, si al principio nos decían que íbamos a estar así, lo firmábamos sin dudar”, cerró.