Guallama, el talento de San Carlos que fue convocado a la Selección

El plantel profesional de Villa San Carlos está licenciado, a la espera del regreso a los entrenamientos que será en los primeros días de diciembre. Allí se buscará llegar de la mejor forma al comienzo de la temporada en 2023, donde la intención será volver a luchar por el ascenso a la Primera Nacional.

Sin embargo, hay una situación que pasó por el costado y no se pudo tomar en toda su dimensión, debido a la intensidad del día a día y lo que conlleva la participación destacada de un equipo en un campeonato, como le sucedió al Celeste en el certamen de la Primera B Metropolitana. Esto tuvo que ver con el joven mediocampista de las divisiones inferiores, Felipe Guallama, que fue convocado al seleccionado argentino del ascenso que dirige Claudio Gugnali. El chico estuvo trabajando en el predio de la AFA en Ezeiza y vivió un momento único.

“Me siento feliz, es un momento único el que estoy viviendo, no paro de pensar en lo que viví y lo disfruto al máximo”, señaló en diálogo con el diario Hoy, y luego agregó: “La convocatoria me dejó en shock, era un sueño inalcanzable para mí, cuando me enteré que estaba convocado me puse a pensar en todo el camino que recorrí”.

Sobre su experiencia en el predio, el chico admitió: “Me sentí impresionado por todo lo que lleva estar ahí, entrenar en semejante predio como es Ezeiza, con la ­camiseta de Argentina, con Claudio Gugnali como entrenador, una experiencia única”.

En torno a sus características, Guallama expresó: “Yo me considero un 5 de marca y recuperación. En cuanto a mi trayectoria, jugué en Estudiantes de La Plata hasta los 15 años, tuve un paso por la Liga Amateur y además entrenando en CN Sports. En 2020 me llegó la ­posibilidad de poder jugar en Villa San Carlos”.

Para finalizar, el volante apuntó: “Mi objetivo primordial es debutar en Primera, y ojalá tener más chances en la Selección, pero siempre con los pies sobre la tierra entrenando al máximo”.

Por otra parte, en cuanto a Cambaceres, Álvaro Pereira debe definir qué hará con los ocho mayores de 23 años que tiene en el plantel.