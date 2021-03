Jornada de reconocimientos y trabajo bajo techo en Berisso

Luego de la goleada ante Sacachispas, el plantel de Villa San Carlos usará el fin de semana para ultimar los detalles y la estrategia para recibir el lunes, en la continuidad de la cuarta fecha del Torneo Apertura de la B Metropolitana, a J. J. Urquiza, en un partido que se jugará a partir de las 15.30.



El entrenador Laureano Franchi ya sabe que no podrá contar con Maximiliano Badell y Pablo Miranda, ya que los atacantes sufrieron distensiones en sus isquiotibiales, el primero en su pierna izquierda, mientras que el “Pájaro” en la derecha.



Para definir el equipo y los reemplazantes de estos dos jugadores, el entrenador no contó con la ayuda del estado del tiempo, que obligó a trasladar los trabajos bajo techo, sin la posibilidad de realizar una práctica de fútbol (ver foto).



En principio, la idea es que en la jornada de hoy, si las condiciones del tiempo lo permiten, se salga a la cancha y se haga tareas tácticas y fútbol formal, para luego mañana desarrollar pelota parada, pero todo dependerá de lo que diga la lluvia y el pronóstico no es para nada alentador.



Con la duda de Grasso o Schmidt en cuestión, la formación del Celeste sería: Lautaro Banegas; Manuel Molina, Federico Slezack, Luciano Machín, Iván Massi; Matías Samaniego, Ángel Acosta, Alexis Alegre, Javier Sequeira; Matías Grasso y Matías Brianese.



En cuanto a esta cuarta jornada, hoy arrancará con los siguientes encuentros: Los Andes-Fénix; Acassuso-Comunicaciones; Argentino de Quilmes-Defensores Unidos; Sacachispas-Deportivo Armenio; Flandria-Talleres; Deportivo Merlo-San Miguel.

Reconocimiento para las jugadoras



Durante la tarde de ayer, el intendente de Berisso Fabián Cagliardi hizo entrega de un diploma a las jugadoras del equipo femenino de Villa San Carlos por el desempeño que tuvieron durante el verano, y al mismo tiempo por el esfuerzo y la entrega que viene realizando el equipo en los últimos años como referencia de la ciudad en el fútbol femenino.



En efecto, en la jornada de hoy, desde las 10, el conjunto Villero se medirá frente a la UAI Urquiza, en el primer partido del certamen femenino.



Las 11 titulares para este puntapié inicial en el estadio Rancho Taxco serán: Ruíz Díaz; Augusto Maldonado, Arrién, Godoy, Oviedo; Miranda, Díaz, González Codony; Sánchez, Gómez y Doré.



Cambios en la vida institucional



En las próximas semanas Villa San Carlos tendrá modificaciones importantes en cuanto a la conformación de su Comisión Directiva debido a que habrá recambio de autoridades. Según la información a la que accedió diario Hoy el mismo se daría durante la segunda quincena de abril.



El actual presidente de la entidad, Juan Carlos Tocci, dará un paso al costado para terminar con su exitosa gestión y darle la posibilidad a otro dirigente de ocupar su lugar, luego de que ya a mediados del año pasado amagó con la chance de salir de su puesto.



Durante los días venideros saldrán a la luz cuáles serán los otros nombres que acompañarán a Tocci en su salida del club, como también los reemplazantes en los cargos. Esta actual conducción logró colocar nuevamente al elenco berissense en la Primera B Metropolitana e inaugurar el predio para juveniles y fútbol femenino denominado Pasión Villera.