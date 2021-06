La Albiceleste se prepara para el debut

Luego de varios meses se vuelven a jugar las Eliminatorias Sudamericanas. Hoy por la tarde Argentina recibirá a Chile en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Ayer el plantel comandado por Lionel Scaloni tuvo su último entrenamiento en el predio de Ezeiza, donde hubo tareas tácticas específicas pensando en el partido de hoy contra la Albirroja. Allí Lionel Scaloni probó con Emiliano Martínez como el arquero titular y luego lo ratificó en la conferencia de prensa.



A pesar de tener el equipo confirmado, hay varios jugadores que no pudieron viajar a Santiago del Estero por diferentes cuestiones. En primer lugar, ayer se armó una polémica en torno a un hisopado positivo de Sergio Agüero. Lo cierto es que el Kun fue falso positivo, pero igualmente no viajará por precaución y porque solo tuvo dos entrenamientos con el plantel.



Gonzalo Montiel y Franco Armani siguen dando positivo en los hisopados, aunque tuvieron resultados negativos y a pesar de que no transmitan la enfermedad. Sin embargo, la provincia santiagueña no los deja entrar. Por otra parte, Nicolás Otamendi está suspendido y Joaquín Correa tiene un dolor en el sóleo, mientras que Lucas Alario y Nicolás González no tienen el alta médica de sus lesiones. De esta manera, todos estos jugadores tendrán que esperar a la semana que viene cuando Argentina visite a Colombia.



El resto de la delegación llegó ayer por la tarde a la ciudad del Norte y se encuentra hospedada en el Hotel Termas UNO, que está a 10 kilómetros del aeropuerto y a 60 kilómetros del estadio.

Duelos importantes en las Eliminatorias

Además del encuentro de Argentina contra Chile en Santiago del Estero, habrá partidos importantes por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El primer turno será a las 17, cuando Bolivia enfrente a Venezuela; el equipo local buscará su primera victoria, mientras que la Vinotinto quiere subir algunas posiciones en la tabla.



A las 19, Uruguay estará recibiendo a Paraguay para sacarse ventaja en los primeros puestos, ya que las dos selecciones tienen 6 puntos, pero por diferencia de gol la Albirroja entra entre los primeros cuatro y los Charrúas estarían clasificando al repechaje.



Luego del encuentro de la Albiceleste a la noche, a las 23, Perú será local contra Colombia. Los de Ricardo Gareca quieren sus primeros tres puntos y los Cafeteros buscan quedar entre los clasificados.