Ricardo Gareca: "No me parece justo que la Copa América sea en Brasil"

Ricardo Gareca, entrenador Perú, habló en conferencia de prensa, este martes, antes de del encuentro frente a Colombia por las Eliminatorias y disparó al mostrarse disconforme con la realización de la Copa América en Brasil.

"No me parece justo que se repita una Copa América en Brasil", indicó el "Tigre", quien recordó que la última edición del torneo ya se disputó en ese mismo país en 2019, año en el que la selección peruana fue finalista.

"Lo que me interesa es que haya seriedad. Yo creo que todo Sudamérica está con problemas. No creo que haya un país en Sudamérica que no tenga inconvenientes respecto a la pandemia", explicó Gareca ante la prensa.

Y agregó: "Llegado el momento cuando toque la Copa América, vamos a encararla con la seriedad del caso. Pero ahora nos preocupa las Eliminatorias. Lo de la Copa América no lo veo como algo realmente planificado o que nos merezcamos los sudamericanos".