La otra noche del 10… Como el programa que en 2005 batió todos los récords de audiencia en Canal 13, Diego Armando Maradona se convirtió en tendencia en las redes sociales, acaparó la atención de medios internacionales, generó interminables guardias periodísticas y estuvo lejos y cerca de Gimnasia al mismo tiempo en solo una noche.

La primer noche posoperación desató un sinfín de comentarios, disputas internas y tironeos entre sus familiares directos, quienes hicieron una larga vigilia para esperar las novedades y se vieron obligados a convivir, pese a que en el fondo no se pueden ni ver.

“Vos salís a hablar porque te paga Morla”, le habría recriminado Dalma Maradona a Jana Maradona, dos de las hijas que tiene el 10 con dos mujeres distintas, quienes se vieron obligadas a compartir una sala de espera reducida para la cantidad de gente que demandaba al técnico de Gimnasia en la clínica en donde fue operado.

“Vos a mí no me tocás”, habría soltado enojada la más grande de las hijas que Maradona tuvo con Claudia Villafañe, siempre en el contexto de una espera llena de nervios, estrategias para acompañarlo y una versión que fue desmentida y que perdió fuerza con el correr de las horas: Maradona no se irá a Cuba o al exterior, más allá de que tiene las puertas abiertas para hacerlo.

“La cabeza de él está en Gimnasia”, expresó su apoderado Matías Morla, integrante del equipo Morla y Asociados del que también forma parte el abogado Víctor Stinfale. Con todos ellos, Diego tiene contratos de exclusividad y patrocinio, además de negocios y emprendimientos comerciales en Bielorrusia, Argentina y distintas partes del mundo. Pero sobre todo, tiene una amistad, que el 10, a sus 60 años, no quiere romper más allá de los pedidos de algunas de sus hijas.

Según explicó el médico de cabecera Leopoldo Luque, “la evolución no puede ser mejor”, pero va a requerir de un seguimiento estricto. A Maradona le quitaron el drenaje que tenía en la zona en la que se le practicó la cirugía para desagotar el líquido que se le había juntado en una parte del cerebro, y respondió con una sonrisa.

Permanece internado en Terapia Intensiva, pero de no mediar contratiempos, entre el sábado y el lunes podría volver a Brandsen.

Decenas de simpatizantes se acercaron desde La Plata para acompañarlo y el pueblo de Gimnasia lo abraza a la distancia. Diego se recupera y buscará volver a dirigir al equipo antes de fin de año. La continuidad en el Lobo no está en peligro. Su salud, tampoco…

Se despertó y preguntó por el partido de River

Tras haber pasado la noche en Terapia, Diego Maradona experimentó una evolución “sorprendente” según confirmó el médico Leopoldo Luque.

Como se mencionó anteriormente, permanecerá en Terapia Intensiva, en donde ayer logró despertarse, hacer algunas pequeñas bromas y hasta preguntar por el partido que había jugado River con Banfield, que terminó ganando el Taladro por 3 a 1.

“Vamos a ir evaluando como sigue, pero nos sorprende la recuperación”, insistió Luque. Si todo continúa de esta manera, entre esta tarde y mañana podría ser trasladado hacia una sala común y después recibir el alta.