La Plata y San Luis en la antesala de un emocionante final

Solo restan dos partidos para el cierre de la fase regular del URBA Top 12, la máxima categoría del rugby de Buenos Aires, y tanto La Plata como San Luis buscarán hasta el último instante alcanzar el objetivo de salvarse del descenso.

En esta línea, el Amarillo es el más comprometido, siendo penúltimo en la tabla deberá enfrentarse a Buenos Aires CRC desde las 15:30 horas. Los conducidos por Suarez Folch llegan con la obligación de ganar con bonus en Biei para llegar a la última fecha con alguna chance. Vienen de caer en Manuel Gonnet contra el SIC, por 37 a 14. Buenos Aires llega con lo justo, solo un resultado positivo lo salvaría del todo y condenaría al canario, siempre dependiendo de lo que pase con San Luis. No fue bueno el último mes para el León, viene de perder en Rosario por 37 a 20 ante Plaza.

Es un partido que se juega por la permanencia. De ese resultado dependerá lo que pase en la última fecha. Biei y La Plata se juegan una final para seguir en el Top 12 por una temporada más.

En tanto, el San Luis será local en La Cumbre frente al CASI. El Marista hoy se encuentra fuera del descenso pero no debe relajarse. La lucha todavía no finalizó y será, seguramente, hasta la fecha final. Los azulgrana vienen de vencer a Pucará por 31 a 15, aunque todavía están con la bronca de no poder sumar el bonus ofensivo. CASI pasó otro año sin grandes sobresaltos, aunque también sin grandes resultados. La Academia es un equipo de mitad de tabla, lejos del protagonismo que lo llevó a ser el equipo más ganador de la historia. Viene de una dura caída ante Alumni por 45 a 24.