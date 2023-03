La Selección Argentina se enfrentará a River

La Selección Argentina continúa trabajando y arregló un amistoso frente a River en Ezeiza.

Luego de lo que será el partido frente a Panamá en el Monumental, en donde habra varios reconocimientos, la "Scaloneta" tendrá otro compromiso al día siguiente. El vienes a las 17 hs, los jugadores que no jugaron frente al elenco panameño sumaran minutos en un amistoso /entrenamiento frente al Milonario.

Cabe destacar, que Demichelis pondrá un equipo compuesto por los jugadores que no se enfrentarán el sábado a la U de Chile en otro encuentro que tienen pautado La Banda. Sería un equipo alternativo el que viaje a Salta para enfrentar al equipo chileno, por lo que no sería raro ver algunos titulares frente a Argentina. Asimismo, aun no se sabe si Franco Armani jugará para la Selección o para su equipo.

Luego de este cotejo, el elenco de Scaloni partirá a Santiago del Estero,para enfrentar el martes a Curazao en el segundo amistoso de la presente fecha FIFA. Por su lado, como se dijo, el Millonario viajará a Salta para disputar el sábado el compromiso con U de Chile.