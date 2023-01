La vuelta de Ascacibar: “Vamos a pelear lo que tengamos a nuestro alcance”

El Ruso está de vuelta. Con cuatro prácticas en la espalda, Santiago Ascacibar fue presentado ayer en conferencia de prensa en el estadio Jorge Luis Hirschi. El volante que retornó a Estudiantes de La Plata luego de seis años se mostró feliz de poder regresar al país y, en diálogo con los periodistas, afirmó: “Estoy muy contento de estar de vuelta en casa. Con las expectativas de siempre. Voy a dar lo mejor a nivel individual y colectivo. Los muchachos me dieron la bienvenida en los primeros entrenamientos, a algunos los conocía y a otros no. Estar ­entrenando en Uno con la remera del Pincha me encanta. Vamos a apuntar a pelear lo que tengamos a nuestro alcance. El fracaso y el éxito es parte de la carrera de un jugador de fútbol, tenemos que estar preparados para las dos cosas.

“Me siento bien físicamente. Me costó un poco el primer día por la diferencia horaria, pero ya después me acomodé. En Italia venía entrenando normal, había hecho toda la pretemporada”, contó acerca de su primer contacto con el plantel. Y agregó: “El paso por Europa te ayuda y te mejora en varios aspectos. Trabajé un montón de dificultades que tenía. De mí ahora pueden esperar más en la parte ofensiva, porque en Alemania me inculcaron mucho, y después, el mismo amor propio a la camiseta”.

“No lo conocía a Abel (Balbo), pero el día que llegué tuvimos una charla y me mostró cómo quiere jugar. Solo queda escucharlo y seguir aprendiendo. Hablamos del esquema táctico y su manera de presionar”, reveló el mediocampista, que también tuvo elogios para un compañero en particular: “El Corcho (Rodríguez) es un jugador interesante, me gusta, lo venía viendo hace tiempo en los partidos de Estudiantes. Tiene una condiciones técnicas increíbles. Me encantaría poder jugar con él”.

“Desde chico me inculcaron la familia que es Estudiantes, una identidad que muy pocos clubes tienen en Argentina. Es algo que se va cultivando desde inferiores y uno lo agarra. En este caso, mi decisión es más personal, una locura de mi cabeza, simplemente la entiendo yo”, concluyó Ascacibar.