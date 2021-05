Los campeones le meten presión a Scaloni

Se acerca la fecha final para que Lionel Scaloni entregue la lista definitiva para la Copa América y el entrenador tendrá que decidir quiénes serán los 23 jugadores que representarán a la Selección Argentina en este nuevo certamen internacional. Por este motivo, varios jugadores argentinos alrededor del mundo saben que están jugando sus últimas fichas para ganarse su lugar en esta Copa y ayer por la tarde varios sumaron puntos.



En Italia, la Juventus salió campeón de la Copa Italia frente al Atalanta, a quien derrotó por 2-1. En la Vecchia Signora, Paulo Dybala fue suplente pero ingresó en los últimos 15 minutos y así sumó su decimosegundo título en el equipo de Turín aunque su rendimiento ha caído en el último tiempo y de a poco fue perdiendo el puesto. Sin embargo, Scaloni lo tendría en cuenta para el certamen de Conmebol. En el equipo rival fueron titulares Cristian Romero y José Palomino en la defensa, otros dos nombres que son apuntados por el entrenador argentino. El principal objetivo de estos dos es Romero, quien en realidad pertenece a la Juventus.



En Francia, el PSG de Mauricio Pochettino volvió a demostrar todo su poderío al derrotar por 2-0 al Mónaco con Mauro Icardi, Ángel Di María y Leonardo Paredes como titulares. Justamente el ex-Barcelona e Inter abrió el marcador a los 19 minutos para que luego Kylian Mbappé sentencie el resultado. Di María y Paredes probablemente sean contemplados para la lista final, en especial el ex-Boca que fue el líder del mediocampo durante este ciclo de Scaloni al mando de la Albiceleste, mientras que Fideo de a poco se fue ganando su lugar en las convocatorias.

En Inglaterra también hubo presencia argentina



La Premier League está llegando a su fin y varios equipos están en la disputa por entrar a las copas internacionales o salir de la zona de descenso. Por eso mismo, ayer se jugó un partido importante entre el Tottenham y Aston Villa para la clasificación a la Europa League donde los dos equipos contaron con presencia argentina.



El equipo de Emiliano Martínez derrotó por 2-1 al conjunto londinense en su casa, el arquero que pelea por la titularidad en la Selección fue titular y sigue demostrando su gran nivel en el fútbol inglés. Por su parte, en los Spurs, Giovani Lo Celso y Eric Lamela fueron suplentes y no tuvieron minutos.



El ex Rosario Central fue parte de las últimas convocatorias y seguramente sea convocado, mientras que Lamela por ahora no es tenido en cuenta por Scaloni.