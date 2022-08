Los clubes se pusieron firmes y la Liga para la pelota

La Liga Amateur Platense de Fútbol atraviesa un momen­to llamativo y bastante controvertido. Es que, pese a la decisión de la intervención de que el torneo Clausura comience con total normalidad, los clubes que participan de los campeonatos en su gran mayoría decidieron ponerse firmes y no arrancar el torneo.

Esto tiene que ver con la decisión de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), que le prohibió a la entidad madre del fútbol en la región que haya público visitante en las distintas canchas, ya que hubo graves episodios de violencia en el último tiempo.

Esto representa un golpe muy duro para las instituciones, debido a que pierden la venta de entradas para los hinchas de conjuntos rivales, como también una baja sensible en el expendio del buffet, estacionamiento, entre tantas otras cosas.

Las entidades involucradas presentaron una carta en la mesa de entradas de la sede social ubicada a metros de la plaza Rocha, donde aseguraron que aunque haya sanciones, no van a presentar a sus equipos hoy y no van a revertir la decisión hasta que la Aprevide y la Liga no revean la situación.

De esta manera, nos vamos a quedar con las ganas de tener fútbol este fin de semana, aunque había algunos clubes que pretendían jugar igual, caso Las Malvinas y la Asociación Coronel Brandsen.

Finalmente, cabe marcar que la Liga tenía intenciones de otorgar un “subsidio” para acompañar a los clubes, pero la respuesta fue negativa por parte de los mismos. A esperar.

Camba hizo fútbol

Defensores de Cambaceres no pier­de el tiempo y aprovecha el fin de semana con la fecha libre en la Prime­ra D Metropolitana para disputar un amistoso y seguir en ritmo de competencia. Por dicho motivo, en la ma­ña­na de ayer, los futbolistas comandados por Álvaro Pereira se trasladaron a Burzaco, para realizar una práctica de fútbol frente a San Martín, elenco que milita en la Primera C.

Los hombres de Palito afrontaron dos encuentros, de 50 minutos cada uno, donde en el primero de ellos fue derrota 1 a 0, con jugadores del elenco que habitualmente es titular. La formación que dispuso poner en cancha el técnico uruguayo tuvo a: Lautaro Volpicello; Iñaki Berterretche, Lucas Irusta, Gerónimo Rodríguez, Tomás Squie; Tomás Bravo, Esteban Coronel, Alejo González, Rodolfo Fernández; Elías Torancio, Franco Gutiérrez.

El rendimiento fue más que positivo, pensando en la diferencia de categoría. Vale destacar que los suplentes ganaron por 1 a 0 con gol de Uriel Aguilar. Por su parte, la próxima semana el Rojo va a enfrentar a Sportivo Barracas.

San Carlos acomoda las ideas...

Villa San Carlos también tendrá el fin de semana sin partidos, ya que deberá afrontar una fecha libre en el campeonato de la Primera B Metropolitana. El momento del equipo comandado por Miguel Ángel Restelli no es el mejor, y arrastra varias caídas de manera consecutiva sin poder levantarse.

Los jugadores lo saben y en los últimos días, el mediocampista con pasado en Estudiantes, Maximiliano Badell, le dijo a Solo ascenso: “Nos llegan poco y nos hacen goles, son momentos, ya se va a dar vuelta la suerte y vamos a salir adelante. No podemos fallar más si queremos entrar al Reducido y pelear el ascenso”.

Finalmente, cabe marcar que la próxima semana el Celeste estará jugando ante Defensores Unidos de Zárate en el estadio Genacio Sálice de Berisso.