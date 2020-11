Los hinchas de Gimnasia lloraron a Maradona en el Juan Carmelo Zerillo

Luego de la muerte de Diego Armando Maradona, hinchas de Gimnasia se reunieron a despedirlo en la cancha del Lobo, en el Bosque platense, y hablaron con la Red 92 y diario Hoy.

El día de los goles a los ingleses, “estábamos en La Loma, salí a la calle a gritar como loco. Fue un acontecimiento especial para mí”, declaró uno de los hinchas presentes.

Otra de los triperas contó: “Yo lo vi, estuve con él. Tuve la posibilidad de verlo en Estancia Chica y lo amo, esta triste noticia fue la peor noticia que escuché, me mató”.

“Un pesar enorme, te puedo decir que se me piantó un lagrimón con Ringo, con Fangio, con un montón de próceres argentinos que le dieron felicidad al pueblo, pero como este no se compara, esto fue y es el Bosque encantado, es más que nunca el Bosque encantado”, dijo otro hincha.

“Lo han criticado a Maradona por su vida personal, a mí no me interesa la vida de personal, Maradona hizo con su vida lo que quiso. Me interesa lo que me dio a mí”, concluyó.