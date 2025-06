Los Tilos no detiene su marcha y se hunde San Luis en el Top 12 de la URBA

Luego de vencer la semana pasada a La Plata Rugby Club, el joven equipo de Los Tilos derrotó este sábado 26 a 25 a CUBA en condición de visitante, en el marco de la séptima fecha del torneo Top 12 que organiza la URBA. El equipo de Barrio Obrero suma 27 puntos al igual que Belgrano Athletic, en el campeonato en el que CASI lidera las posiciones con 33 unidades.

La semana que viene, en efecto, Los Tilos recibirá nada menos que a Belgrano Athletic en Barrio Obrero en uno de los partidos más interesante que ofrecerá la octava fecha del Top 12.



Además este sábado en nuestra ciudad, La Plata Rugby Club no pudo contra Newemann, pese a mostrar una interesante reacción en los últimos minutos del partidos en donde marcó dos tries, que luego no llegó a convertir. El score final determinó que los visitantes se llevaron la victoria por 21 a 17 y dejó al Canario con un sabor agridulce, ya que daba la sensación de que con diez minutos más de juego lo podría haber dado vuelta.

El que parece no poder revertir este presente en el 2025 es San Luis, que por la séptima fecha del torneo Top 12 volvió a perder 39 a 29 contra Alumni, equipo que además sumó punto bonus.

De esta forma, Los Maristas siguen en lo más debajo de la tabla. Por otro lado, en uno de los partidos correspondientes a la séptima fecha del torneo de Primera A de la URBA, Universitario dio otro paso en falso y cayó por goleada, 54 a 14 ante Champagnat en condición de visitante.

El que se redimió y además sumó punto bonus por la séptima fecha del torneo de la Tercera División fue Albatros, que le ganó a Tiro Federal de Baradero 48 a 12 logrando sumar punto bonus.



Por último, Berisso Rugby Club sigue liderando el campeonato en la zona Desarrollo de la URBA, ya que este sábado venció 23 a 21 a Defensores de Glew, en un ajustado resultado conseguido en condición de visitante.

De este modo, el equipo de la vecina ciudad lidera la tabla con 28 unidades a cuatro de su escolta. De este modo, de los seis equipos que representan a la región en los distintos campeonatos que organiza la URBA, Los Tilos está segundo en el Top 12, Albatros está tercero en el campeonato de Tercera división y Berisso Rugby lidera la tabla en el torneo Desarrollo.