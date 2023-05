Marcelo Bielsa fue presentado como DT de Uruguay

El argentino Marcelo Bielsa fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de la Selección de Uruguay camino al Mundial de 2026. El “Loco”, ex entrenador del Leeds United inglés, habló en conferencia de prensa donde se refirió al nuevo desafío, de su trabajo, opinó sobre el éxito y el fracaso, y le dedicó unas palabras a la Argentina por el título en Catar 2022.

“No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes. Uno son los jugadores que posee Uruguay”, declaró el técnico rosarino ante los medios. “Me gusta el grupo de jugadores que han representado a la selección en los últimos años. El otro es el destinatario del trabajo de una selección, que es el ciudadano a pie del país del que se trate”, agregó.

En tanto, al recambio y los referentes de la Celeste, el “Loco” expresó: “No he hablado con los referentes aún (Suárez, Cavani, Muslera). Creo que corresponde establecer un diálogo, escucharse y luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo, en un sentido o en el otro. No tengo una decisión previa establecida”, aseveró. “Cualquier decisión que involucre a algún jugador uruguayo con antecedentes de histórico no puede ser tratada sin escucharlos. Soy muy respetuoso de los ídolos, porque son patrimonio de la gente. El ídolo es un metal precioso para los más pobres. Entonces jamás haría conscientemente algo que podría dañar a un ídolo”, completó.

Además, se refirió al título obtenido por la Selección Argentina de Scaloni en el Mundial de Catar y dijo: “Obviamente soy argentino, estoy orgulloso de serlo, me gusta. Amo al fútbol de mi país y más allá de que soy hincha de fútbol, el otro día escuchaba una frase de Martino, que decía que cuando va a ver a Newell's no le importa si juega bien o mal, quiere que gane. No se pone a analizar. Yo quería que Argentina saliera campeón del mundo de cualquier manera y después analizaríamos. Por supuesto que la recompensa que Messi obtuvo es una recompensa mucha más vinculada a su paciencia, a su aguante, que a sus recursos que obviamente son extraordinarios”.