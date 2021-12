Marcelo Silva: “Soy muy feliz por la entrega que puso el equipo”

En el transcurso del fin de semana, el vóley femenino de Gimnasia y Esgrima La Plata volvió a quedar en lo más alto a nivel nacional. Esto ya había ocurrido en otras tres ocasiones y luego de esto, el entrenador Marcelo Silva dialogó con diario Hoy y comentó: “Estamos pa­sando por muchísimas emociones, yo en lo personal tenía una necesidad, o mejor dicho, una obligación de darle un campeonato a toda esta gente que ­después de 2004 no había podido ganar un torneo metropolitano. Soy muy feliz por la entrega que puso el equipo para llegar hasta acá”.

Por otra parte, y en cuanto a la dificultad de un rival como River en la final, señaló: “Las series y las finales fueron todas muy difíciles. River es un gran rival, juega muy bien y si bien en un momento nos costó encontrarles el ritmo o teníamos mucha presión que nos hizo tener errores que quizás en otro momento no cometíamos, sabíamos que podíamos ganar el campeonato por el equipo que tenemos y habíamos trabajado para conseguirlo”.

Por último, el ex asistente técnico de Las Panteras se refirió al acompañamiento de la gente durante toda la campaña de su equipo y agradeció: “Les quiero agradecer a todos los hinchas porque en el vóley femenino a nivel nacional nunca vi esto, me hace muy feliz como acompaña la gente. Me enorgullece la identidad que tienen

Las Lobas con su gente y fue parte para tomar la decisión de venir a este club, la gente son 10 jugadores más adentro de la cancha”.