Marcos Rojo: de figura a ser expulsado en el cierre

Marcos Rojo estaba firmando el partido perfecto para un central en el Superclásico. Estuvo muy bien posicionado para cortar cualquier semblante de peligro por parte de River cerca de su área, incluyendo una barrida providencial que frenó una contra de Matías Suárez en el primer tiempo. Fue también el encargado de sacar la pelota del área de Boca para iniciar los ataques. Había mantenido el arco en cero durante 90 minutos y habían pocas señales de que su equipo fuera a pasar peligro. Pero una vez más, el central surgido en Estudiantes no pudo con su genio.

Tras su eufórico festejo por la victoria 1-0 con gol de Darío Benedetto en la nueva edición del Superclásico, el defensor Marcos Rojo sacó chapa en Boca y se jactó de que “River nunca ganó en la Bombonera” desde que llegó al club de La Ribera. Todo surgió cuando un periodista le recordó una frase de Marcelo Gallardo que hizo un poco de ruido en la previa del encuentro.

“Nosotros estamos tranquilos, no sé por qué ellos se sienten cómodos acá. Desde que estoy, ellos no ganaron nunca. Viví muchos clásicos a lo largo de mi carrera, en Argentina o afuera, y se ganan jugando bien o mal. Hicimos un gran partido, las chances claras las tuvimos nosotros. No pudimos definirlo y en el segundo tiempo se nos dio”, declaró Rojo ante la prensa en zona mixta.

Además, agregó: “Se habló mucho, nosotros trabajamos tranquilos. Hay que seguir, faltan muchas fechas, esto no dice nada. Ganar cuatro partidos seguidos es importante para el grupo. Hoy teníamos que pelear en toda la cancha. River es un gran equipo, nosotros hicimos las cosas muy bien y el equipo demostró que está a la altura”.

Consultado por su expulsión, ya en tiempo de descuento, Rojo explicó: “Se dio justo, me echan en la última jugada. Estaba afuera sufriendo un poco, pero por suerte pasó rápido. Me subí al alambrado a festejar el gol, pero me bajé rápido, sino a todos les iban a sacar amarilla, ja”.

“Fue un partido clave, un clásico en nuestra casa con toda la gente después de mucho tiempo. Nos pusimos ganar este partido en la cabeza porque era importante para el torneo. Hay que festejarlo con la gente, que se lo merece más que nadie”, concluyó.

Enzo Pérez y ¿su último Superclásico?

Estudiantes está tentando a Enzo Pérez para volver el año que viene (a partir del mercado que se abre en diciembre de este 2022) y, ante esto, el capitán de River “no lo descarta”. Ayer no tuvo su mejor versión en un Superclásico que, si bien no está confirmado, podría haber sido el último.

El capitán es la bandera del equipo, un líder futbolístico que, tal como lo definió Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, “cuando está bien, el equipo juega mejor”.

A la hora de declarar, el volante también reflejó su papel preponderante en el grupo y salió al cruce de versiones que hablaban de una pelea en el vestuario con el entrenador en Sarandí en el último empate ante Arsenal.

“No tengo que aclarar nada, sé muy bien cómo me comporto, cómo soy. Las cosas que digo y que demuestro siempre las hago para el bien del grupo y para el bien de todos”, declaró Enzo tratando de evitar inconvenientes.