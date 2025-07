“Me fui tranquilo porque dejé todo por la camiseta”

A horas del inicio del Torneo Clausura 2025, Leonardo Morales rompió el silencio y habló por primera vez tras su abrupta salida de Gimnasia. El defensor de Belgrano dejó varios títulos para el análisis en una charla a corazón abierto.

En diálogo con el programa radial “Acá no hay Var”, el Yacaré afirmó: “Mi salida fue media sorpresiva, se dio una negociación en una semana. Si bien yo tenía pensado cumplir contrato hasta diciembre y no seguir, también quería ayudar al club. Lo hablé con los dirigentes y con el técnico y se dio todo muy rápido. Me tocó pasar momentos buenos y malos en Gimnasia, pero me fui tranquilo porque desde mi parte dejé todo por la camiseta”.

Consultado sobre sus sensaciones a la hora de ponerse la cinta de capitán albiazul, Morales sentenció: “Un compañero me dijo antes de ser capitán Acordate que la cinta es muy pesada y te va desgastando, lo tomé con pinzas y después me fui dando cuenta que tenía razón. Yo llegué a Gimnasia para jugar al fútbol y de golpe me tocó ser capitán inesperadamente. Fue un desafío lindo, pero me fue desgastando, cuando sos referente te cae todo”.

Por último, el ahora futbolista de Belgrano opinó sobre la sorpresiva salida de Pablo De Blasis: “Me sorprendió la despedida, como creo que a todos, pero entiendo la postura, a los más grandes les cae todo. Se inventaron muchas boludeces, somos personas y sufrimos esas cosas, más él que es hincha, nació en el club y que lo tilden de varias cosas feas, creo que todo eso lo impulsó a tomar esa decisión”.