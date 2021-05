Medio año sin Maradona: recuerdos, nostalgia y actualidad

Medio año, un semestre, y una leyenda que crece todos los días.

Seis meses ya han pasado desde aquel fatídico 25 de noviembre para todo el mundo futbolero, en el cual se conoció la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona, capitán histórico de la Selección nacional y hasta ese momento director técnico de Gimnasia.



En el Lobo no pasa un solo día sin que se lo recuerde en Estancia Chica, por las veces que pisó el predio para ir a entrenar, charlar con los empleados, conversar con los jugadores, o simplemente caminar, lo cual no era poca cosa por la envergadura de su figura.

Dentro del plantel profesional, Mariano Messera es uno de los que más lo extraña y recuerda, junto a otros jugadores como Nicolás Contín o Marcelo Weigandt.



En la ciudad, en tanto, los murales y las pintadas se mantienen intactas, como un claro gesto de respeto al Diez en todos los barrios: desde 138 y 67 (enorme mural en homenaje a su figura), pasando por las esquinas de 9 y 36 o Plaza Olazábal en Barrio Norte, o la Circunvalación en el Barrio Cementerio.



Hoy, a seis meses de su muerte, todavía queda pendiente el monumento que se prometió levantar en las inmediaciones del estadio del Bosque, aunque se aprobó en el Cencejo Deliberante la iniciativa para nombrar la avenida 60, de 1 hasta 122, con el nombre de Diego Armando Maradona.



En la parte judicial, se logró incluir al joven platense Santiago Lara en la disputa por la sucesión y la herencia, mientras que la Justicia decidió imputar y agravar las carátulas de ocho personas implicadas en la muerte de quien fue el jugador más carismático y emblemático que defendió la camiseta de la Selección Argentina.



En las últimas horas, en efecto, uno de los principales ayudantes del Diez, Maximiliano Pomargo, presentó un escrito ante el juez que investiga la muerte de Diego Maradona pidiendo cambiar a sus letrados patrocinantes, obteniendo como respuesta que “no estaba imputado”.



Pomargo pretendía incluir en su defensa a dos nuevos abogados, pero el juez Orlando Díaz aclaró que la situación procesal de Pomargo no lo ameritaba.