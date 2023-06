NBA: Denver se quedó con el primer duelo de la final

Denver Nuggets tuvo un debut soñado en las primeras finales de la NBA de su historia y logró imponerse con autoridad a Miami Heat por 104 a 93. En la franquicia de Colorado brilló su máxima figura, Nikola Jokic, con un triple-doble; y se puso 1-0 arriba en la serie, que tendrá su segundo capítulo mañana desde las 21:30. Tras estos dos juegos en Colorado, la acción se mudará a Miami, donde los Heat serán locales el miércoles 7 y el viernes 9 (ambos a las 21.30).

Los de Michael Malone tuvieron una actuación muy equilibrada de todo su equipo, pero su principal referencia sin dudas fue el gigante serbio Nikola Jokic, quien aportó un decisivo triple-doble (27 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias). De este modo se unió a Jason Kidd (2002) como los únicos en conseguir un triple-doble en su debut en las finales de la NBA. Su principal ladero fue el base canadiense Jamal Murrya, que firmó una planilla con 26 puntos, 10 pases y seis rebotes.

En el primer partido se dio la lógica, un Miami que había alterado todo lo que venía ocurriendo como predicciones, en lo que se podía entender como la expectativa general, no encontró eco en el resultado.

Jimmy Butler y los suyos se habían cargado a Milwaukee Bucks, New York Knicks y Boston Celtics. Pero, tras haber jugado siete partidos ante Boston, a Miami se lo vio cansado no solamente desde lo físico, sino también desde lo mental. No tuvo ­frescura. Le limitaron a Butler. Denver Nuggets ganó otra vez con un Nikola Jokić imperial y un triple doble.

Bam Adebayo (26 puntos y 13 rebotes) fue el más destacado de los comandados por Erik Spoelstra, que contaron con un irregular Jimmy Butler (13 puntos con 6 de 14, 7 rebotes y 7 asistencias).

Vale destacar que los Denver Nuggets van en búsqueda de su primer anillo de la NBA, mientras que los de la Florida ya se coronaron en tres oportunidades (2006, 2012 y 2013).