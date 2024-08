París 2024: Las Leonas alzaron una nueva medalla

Las Leonas han vuelto a hacer historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección argentina de hockey se subió a su sexto podio en las últimas siete ediciones, asegurando la medalla de bronce tras un triunfo muy disputado ante Bélgica en el Estadio Yves-du-Manoir.

El equipo Albiceleste conducido por Fernando Ferrara tuvo que esperar unas horas para ser parte de la ceremonia de premiación, que se realizó después de la final entre Países Bajos y China, donde las neerlandesas aseguraron su cuarto oro desde Pekín 2008. Países Bajos había eliminado a las sudamericanas en las semifinales con un contundente 3-0, llevándolas al duelo por el tercer puesto.

Durante la ceremonia, las jugadoras argentinas se colocaron en el podio con el pie derecho, mostrando muchas risas y un ánimo descontracturado tras concluir su participación en el evento olímpico. Luego, las chinas recibieron las medallas de plata y las neerlandesas celebraron su oro.

Las Leonas finalizaron los Juegos Olímpicos con Agustina Gorzelany como su máxima goleadora, con seis tantos, seguida por Julieta Jankunas con tres goles, y Agustina Albertario y Zoe Díaz de Armas con dos goles cada una. Zoe Díaz logró un récord impresionante al convertirse en la medallista más joven en la historia argentina, con 18 años y 70 días, superando a la histórica tenista Gabriela Sabatini, quien alcanzó la plata en singles con 18 años y 138 días en Seúl 1988.

El equipo enfrentará nuevos desafíos con una baja significativa, ya que la capitana Rocío Sánchez Moccia, abanderada argentina en los Juegos, se despidió de sus compañeras con emotivas palabras:

“Gracias, las quiero mucho a todas. Me encantó ser parte de este equipo, me dieron toda la fuerza para llegar hasta acá. Las voy a extrañar un montón. Somos lo más, Argentina siempre, pero siempre. Esto es Argentina, carajo. Esto son Las Leonas, sin sufrir no somos Argentina. Me encantó ir hasta el final con ustedes, las voy a extrañar mucho. Gracias por todo, en serio”.

Este bronce refuerza el legado de Las Leonas como una de las selecciones más exitosas y queridas del deporte argentino, demostrando una vez más su capacidad para superar obstáculos y alcanzar el éxito en la competencia internacional.