Pignatiello, tras un vivo de Instagram: "Me sexualizaron y no me lo merezco"

La nadadora Delfina Pignatiello sigue entrenando en la intimidad de su hogar con el objetivo de estar lista para el momento en que se levanten las restricciones de cuarentena por coroanvrius y pueda volver al agua.

Pignatiello, con más de 500 mil seguidores en su red de Instagram, fue quien denunció el último sábado en su cuenta de esa red haber sido "sexualizada" por varios comentarios durante un vivo en el que compartió parte de su rutina de entrenamiento

"Recibí una gran cantidad de comentarios ofensivos en el vivo de hoy. También hubo comentarios en vivo sexualizándome y no me lo merezco. (No pude bloquearlos en el momento porque estaba entrenando). Una vergüenza y me siento decepcionada", fueron las palabras de la campeona panamericana.

EL RECLAMO: