¿Qué necesita River para ser campeón?

La Liga Profesional entró en su etapa final y el Millonario de Martín Demichelis buscará arrimarse al título cuando reciba mañana a Colón en el Monumental. Hoy comienza la fecha 23 del torneo local y, si bien River plantó un equipo alternativo y no pudo contra Barracas Central, en el marco de la fecha 22, los dirigidos por Demichelis aún conservan una buena diferencia con sus inmediatos perseguidores. River no tuvo una buena presentación el fin de semana pasado, cayó por 2-1 y de esta manera no logró dar un paso más hacia el título local. Con este resultado un tanto inesperado, ¿cuándo podría consagrarse campeón y qué combinaciones necesita?.

Lo más rápido que podría festejar el conjunto de Demichelis sería en la jornada 24. Para eso, primero necesita sumar de a tres en su choque contra Colón de Santa Fe mañana en el Monumental, y luego vencer a San Lorenzo de Almagro en el estadio Nuevo Gasómetro. Paralelamente, tendrá que rezar que Talleres, que no pudo sumar de a tres ante Godoy Cruz en Córdoba, no le gane ni a Sarmiento ni a Unión. Por la forma en la que está programada la fecha 24, el Millonario podría ser campeón el lunes, cuando los cordobeses reciban a los santafecinos, después de haber jugado el domingo frente al Ciclón.

Por otra parte, si el Millo quiere levantar el ansiado trofeo local sin depender de nadie, tendrá que ganar dos partidos y empatar otro. De esta forma, ninguno de sus competidores más directos podría alcanzarlo por la diferencia de nueve puntos que logró acumular en la fecha pasada. Finalmente, en caso de que River sume seis puntos más, tanto San Lorenzo como Talleres deberán ganar todos los duelos que les quedan para poder forzar un desempate y esperar a que la Banda caiga en los restantes.

Por otro lado, y en cuanto al equipo que podría formar Demichelis mañana, el entrenador meterá mucha mano en el 11 inicial y volverá a contar con la mayoría de titulares, que decidió preservar ante Barracas Central. El fin de semana el DT solo utilizó a tres jugadores que venían de ser titulares con The Strongest, el arquero Franco Armani y los defensores Robert Rojas y Enzo Díaz. De esta forma volverían a estar desde el arranque Milton Casco, Paulo Díaz, Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco y Lucas Beltrán.