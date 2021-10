Queen of the Stone le puso música y vértigo a la caliente arena burrera

Volvió a confirmar nuestra candidata Queen of the Stone su presente victorioso y un futuro sin techo. Recordamos que en su tercer intento salió de perdedora por la friolera de doce cuerpos en una carrera común, y a vuelta de hoja saltó al plano jerárquico (Clásico Wilfredo Latham, L-1.100 mts.). Así, confirmó que en la pista se ven los pingos y que se trataba de una potranca en plena evolución. Ese día en nuestro comentario dijimos: “Las carreras de velocidad la van a tener como protagonista”. Y vaya si confirmó nuestro pronóstico, ya que ayer volvió a hacerle morder el polvo de la derrota a una creída Mery Laurent.

La jocketa “Mariluji” Azcóniga la conoce a las mil maravillas y sabe la máquina que tiene abajo. No se desesperó cuando Armerina salió a meterle leña al fuego de la punta en una tarde ya de por sí ardiente. Corrió de menor a mayor y ya en la recta solamente tuvo que “taconearla” a Queen of the Stone para que con el envión nomás, en el final, pasara de largo a sus rivales. En el disco le ganó por largo y medio a Mery Laurent, mientras que el tercer puesto del podio fue para Master Augusta, que se adelantó por el pescuezo a una ya cansada Armerina.

De esta manera, se definió el Clásico Eusonio C. Boni (L-1.100 mts.). Dicho cotejo ocupó el quinto turno de la reunión ­desarrollada ayer en el teatro del turf del Barrio Hipódromo sobre pista normal y otra vez con público en sus tribunas.

La ganadora, una descendiente de Daniel Boone, abonó el exiguo dividendo de $1,30 por boleto, ya que era amplia favorita, a pesar de que la mayoría de los medios especializados habían dado de candidata a Maestra Druida, que no fue de la partida. La zaina empleó el excelente tiempo de 1m03s87/100 para los 1.100 metros de competencia y, como dijimos, ganó con “todo el rollo adentro” y lujoso accionar.

En un lote de cinco ejemplares había dos o tres participantes con chance a la victoria, pero en las carreras –como en la política- algunas veces dos más dos son cuatro, y trasladado el pleito a la pista, Queen of the Stone logró el tercer triunfo de su breve campaña y segundo de corte clásico.