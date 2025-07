Racing espera por el Pincha sin Arias y con Almendra en duda

Racing se prepara para enfrentar a Estudiantes de La Plata con la certeza de que no podrá contar con Gabriel Arias. Cuando el partido ante el Pirata agonizaba, el arquero fue a buscar una pelota contra la línea de fondo y se exigió de tal manera que sintió el tirón en la zona del bíceps femoral izquierdo. Inmediatamente, el experimentado arquero pidió la atención médica y, si bien intentó continuar jugando, lo cierto es que tuvo que ser reemplazado por Facundo Cambeses. A un día de la fecha límite, el mercado de pases está que arde y varios clubes aceleran por cerrar negociaciones de último momento. En Racing, que viene de acordar la llegada de Franco Pardo, están atentos a la situación de Agustín Almendra, que volvió a comunicarse con Guillermo Barros Schelotto para ir a Vélez. El volante perdió algo de terreno en la consideración de Gustavo Costas, incluso fue suplente y no ingresó en la victoria por 1-0 sobre Belgrano, y ve con buenos ojos una salida para sumar minutos. Es por eso que llamó al Mellizo, que lo hizo debutar en Boca y le gustaría contar con él en el Fortín. Sin embargo, desde la dirigencia de la Academia, comandada por Diego Milito, tomaron una postura firme: no quieren reforzar rivales directos. Si bien el elenco de Liniers se encuentra en la Zona B del Torneo Clausura y los de Avellaneda en la A, también son potenciales rivales en cuartos de final en la Copa Libertadores, si superan en octavos a Fortaleza y Peñarol, respectivamente. De esta manera, buscarán ubicarlo en un club del exterior, dado que el cuerpo técnico, que cuenta con él, no le pondrá trabas ante su decisión de emigrar.

Durante su presencia en el programa Golgana, Gustavo Costas, entrenador de Racing, reveló la charla que tuvo con Rodrigo De Paul cuando visitó el Predio Tita Mattiussi: “Vino y le dije: 'Seguí haciendo plata, pero acordate de que tenés que venir a casa. No te rías, que es de verdad'”. A su vez, reveló que lo mismo le dijo a Lautaro Martínez.