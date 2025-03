Red Bull en crisis: Liam Lawson sería relegado a Racing Bulls y Verstappen cuestiona la decisión

La escudería Red Bull atraviesa una polémica interna tras la inminente decisión de enviar a Liam Lawson al equipo secundario, Racing Bulls, debido a su bajo rendimiento. El desempeño del piloto neozelandés quedó en evidencia frente a la superioridad de Max Verstappen, quien, pese a su dominio en la pista, salió en defensa de su actual compañero de equipo.

Lawson no tuvo un buen desempeño en las últimas competencias. En Australia, quedó fuera tras un choque, mientras que en el Gran Premio de China finalizó 15º en pista y luego fue reclasificado en el 12º puesto tras las exclusiones de Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly. Además, terminó último en las sesiones de clasificación para la Sprint y la carrera principal.

Ante este panorama, la escudería optaría por devolver a Lawson a Racing Bulls, mientras que Yuki Tsunoda sería promovido para ocupar el segundo asiento en Red Bull junto a Verstappen. Según informó De Telegraaf, el anuncio oficial se haría en las próximas horas.

Sin embargo, la medida no cuenta con el visto bueno del tricampeón del mundo. “Si miras la diferencia entre los dos pilotos en otros equipos, están mucho más parejos. También demuestra que nuestro coche es extremadamente complicado. Creo que si pones a Liam en el Racing Bulls, sería más rápido. Realmente lo creo. Ese coche es más fácil de conducir que el nuestro”, expresó Verstappen, dejando en claro su disconformidad con la decisión del equipo.

Gasly se refirió a Colapinto

Pierre Gasly, piloto titular de Alpine, elogió el desempeño del argentino Franco Colapinto como piloto reserva del equipo y expresó su deseo de verlo pronto en la parrilla de Fórmula 1. Al mismo tiempo, el francés respaldó a su compañero Jack Doohan, quien enfrenta especulaciones sobre su continuidad en las próximas carreras y ha experimentado una considerable presión en su debut como titular.

En una entrevista en el pódcast oficial de la F1, Beyond The Grid, Gasly comentó: “Me encanta Franco y está haciéndolo extremadamente bien. Estoy seguro de que tiene su lugar en la parrilla, pero no deberíamos olvidar que todos los equipos tienen un piloto reserva”. El francés recordó su propia experiencia en roles similares: “Yo fui piloto reserva tanto en Red Bull como en Toro Rosso y quería el asiento de los pilotos oficiales”.