Ricardo Zielinski: “Queríamos los tres puntos”

Ricardo Alberto Zielinski habló en conferencia luego del empate en el clásico ante Gimnasia en 1 y 57 por 0 a 0, en lo que representó el interzonal por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El entrenador del León ratificó que Estudiantes fue mejor y sostuvo: “Quería ganar a esta altura del campeonato, además el clásico lo querés ganar siempre. Significaba mucho”.



“Gimnasia vino a meterse atrás y es válido. Es difícil entrar cuando se te meten dos líneas de cuatro atrás. Sabíamos que iba a ser un partido trabado como cualquier clásico. Creo que tuvimos las mejores oportunidades, erramos dos goles que podrían haber cambiado el partido. Pensábamos que lo íbamos a ganar pero no se dio. Tuvimos nuestras oportunidades y no estuvimos finos a la hora de resolver. En un clásico en el que fuimos mejores deberíamos haber ganado”, manifestó.



Asimismo, deslizó: “No sé por qué se quejaron del campo de juego. Yo no me quejo de nada. La cancha está buena y no me parece un elemento a analizar, porque si está mal es para los dos equipos. Estamos buscando finalizar de la mejor forma y estar dentro de los primeros cuatro equipos. El empate le sirve más a Gimnasia que a nosotros”.



En esa línea, el Ruso fue claro, reiteró que la intención era sumar de a tres y apuntó: “Queríamos los tres puntos. Empatar nunca me gusta. Era importantísimo ganar, así que ahora hay que pensar en el rival que viene. Tuvimos chances pero no tuvimos claridad. Fuimos a buscarlo hasta el último minuto. Quería ganar, al margen de ser un clásico, porque significaba mucho en el contexto de terminación del campeonato. Las dos más claras fueron las de Noguera y Díaz, además ahí hay penal a Rogel”.



“Generamos situaciones claras, solos delante del arquero, pelotas en el palo. Tenemos que hacer un pase a la red y fallamos en los últimos metros. Tuvimos el margen y a la hora de resolver no definimos bien, pero lo fuimos a buscar hasta el último minuto”, continuó en su análisis del juego.



De cara al sprint final, la cabeza de grupo apuntó a terminar entre los cuatro mejores de su zona: “Estamos sosteniendo al equipo, a veces mejor y otras peor. Tener la posibilidad de terminar el campeonato de la mejor forma es la idea. Como está todo muy parejo, la última fecha dirá. Esperemos terminar entre los cuatro”, aseguró.



Más allá de la igualdad final, el cuerpo técnico finalizó el encuentro teniendo un buen sabor, ya que se volvió a sumar y el rendimiento no fue tan bajo como en duelos anteriores. Ahora tendrá tres encuentros decisivos: Rosario Central, Platense y Argentinos Juniors.