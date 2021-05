Sin invicto: Boca cayó con Barcelona y perdió el liderazgo

En el choque de candidatos del grupo C, Boca perdió 1-0 con Barcelona de Guayaquil. El único tanto del encuentro lo marcó Carlos Garcés. El Xeneize no tuvo una buena actuación y terminó cayendo por la efectividad del local, que aprovechó una de las pocas que tuvo. De esta manera, el conjunto ecuatoriano es el líder de la zona.

Una primera parte de pocas llegadas en el encuentro, donde Boca dominó sin pasar sobresaltos en defensa, pero tampoco generó demasiado en ataque. En el comienzo, contó con un remate de Pavón que controló el arquero. Pese a tener la pelota en los primeros minutos, Barcelona cedió la iniciativa y esperó demasiado en su campo.

Varela y Pavón fueron los más destacados en el Xeneize, que manejó el juego y encontró espacios, pero no tuvo velocidad para atacar ni tampoco creatividad. El local lo respetó demasiado y mostró un juego deslucido, a comparación de sus dos encuentros anteriores.

En el complemento, Boca salió dormido y Barcelona dominó los primeros quince minutos. Allí generó situaciones claras: en la primera, tras una buena mugada colectiva, Martínez terminó rechazando el remate de Molina; mientras que en la segunda, Rossi le tapó un furioso cabezazo a Garcés.

En la tercera ocasión, Barcelona no perdonó: tras una buena combinación con Díaz, Riveros tiró el buscapié para que Garceś defina en velocidad, el 1-0 luego de que la pelota ingrese por las piernas de Rossi. Con la ventaja, el conjunto ecuatoriano decidió no atacar más.

El Xeneize tuvo la pelota, pero no supo que hacer. Russo mandó a falta de diez minutos a Tevez, Maroni y Zeballos. Y el equipo cambió: en pocos minutos, generó más que en todo el encuentro. Un cabezazo de López a las manos del arquero y un remate mano a mano de Maroni, que pegó en el palo, fueron las ocasiones del elenco Azul y Oro.

Los minutos corrieron y el Barcelona pudo aguantar la ventaja, para quedarse con el liderazgo absoluto del grupo C. Por su parte, Boca perdió su primer encuentro del certamen y además volvió a perder tras cinco victorias consecutivas. Con la victoria de Santos, por 5-0 sobre The Strongest, la zona está que arde: Barcelona 9, Boca 6, Santos 3 y The Strongest 0, las posiciones.

Formaciones

Barcelona (1): Javier Burrai; Byron Castillo, Luis León, William Riveros, Mario Pineida; Nixon Molina, Bruno Piñatares; Michael Hoyos, Damián Díaz, Leandro Martínez; Carlos Garcés. DT: Fabián Bustos.

Boca (0): Agustín Rossi; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Nicolás Capaldo, Alan Varela, Obando; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Ángel Russo.

Goles: 61' Carlos Garcés (Bar)

Estadio: Banco Pichincha (Guayaquil)

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)