Tenis de mesa: gran presente del seleccionado argentino

Una semana brillante para los representantes argentinos de tenis de mesa, que se encuentran disputando el Torneo Panamericano de Lima en Perú. En primer lugar, el oriundo de nuestra región, el berissense Horacio Cifuentes dialogó con El Clásico tras consagrarse campeón junto a su compañero Gastón Alto en el Panamericano de dobles.

El número 75 del ranking mundial de la ITTF remarcó su gran temporada al colgarse la presea dorada y no olvidó su presentación en los Juegos Olímpicos de Tokio: “Al hacer el balance del 2021 es imposible no destacar a Tokio. Poder haber estado presente en un Juego Olímpico, la cita mundial deportiva más grande, me pone muy feliz”.

Cifuentes continuó: “Poder haber estado en esa élite de deportistas, estar con los mejores jugadores de cada disciplina fue algo increíble y un orgullo enorme para mí”.

En el Panamericano de Lima, el integrante del equipo nacional masculino logró la clasificación al próximo Mundial de tenis de mesa que tendrá lugar en la ciudad de Chengdu, en China tras haber ganado la zona al vencer a Ecuador por 3 a 1.

Consumada la victoria, el plantel deberá disputar los cuartos de final del torneo en la capital peruana. “Ahora estamos en el Campeonato Panamericano con la Selección y me queda mucho todavía por jugar, el Mundial y otros torneos por lo que todavía no puedo hacer un cierre de año” comentó el jugador de 23 años.

Al continuar con su balance, Horacio Cifuentes dijo entre risas: “Se que es un gran año, pero aún falta mucho, espero que sea un super gran año y no que vaya para atrás”.

El equipo femenino también ganó su lugar en el Mundial

El seleccionado argentino femenino de tenis de mesa logró ayer la clasificación para el Mundial Chengdu 2022, al derrotar por 3-0 a su par de Perú y garantizar su acceso a los cuartos de final del Panamericano de la disciplina que se lleva a cabo en Lima.

En la Villa Deportiva Nacional (Videna) de la capital peruana, el representativo Albiceleste consiguió los triunfos necesarios como para asegurarse el pasaporte a la Copa del Mundo que se realizará en China.

El punto definitivo de la victoria lo consiguió Camila Kaizoji, oriunda de la ciudad La Plata, al alcanzar una victoria más que ajustada por 3-2 sobre la local Francesca Escobedo, con segmentos de 11-9, 9-11, 9-11, 11-5 y 11-9.