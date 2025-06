Un Tano cascarrabias no para dar de qué hablar en Roland Garros

El tenista italiano Lorenzo Musetti fue claramente beneficiado por las autoridades del segundo Grand Slam del año, el Roland Garros de Francia, ya que este martes accedió a las semifinales al vencer al estadounidense Frances Tiafoe, en un partido plagado de polémicas, ya que el jugador agredió a una jueza con un pelotazo disconforme por lo que estaba pasando en el partido.

Fue 6-2, 4-6, 7-5 y 6-2 en dos horas y 47 minutos de juego para el italiano, que zafó de la descalificación por la mencionada actitud polémica que lo dejó en el centro de las críticas.

En el cierre del segundo set, cuando se disponía a sacar con el marcador 3-5 en contra, Musetti descargó la frustración por el mal momento que atravesaba en el encuentro pateando una pelota con el pie izquierdo hacia el fondo de la cancha e impactó sin mucha fuerza en el pecho de una jueza de línea.

La situación hizo acordar a la que vivió Novak Djokovic en el US Open de 2020, cuando tras golpear a una jueza en la garganta fue descalificado. Sin embargo, en este caso -quizás porque la persona que recibió el impacto de la pelota Musetti no acusó el golpe-, la umpire le perdonó la vida y decidió solo aplicarle un warning (advertencia). Y como Tiafoe no protestó demasiado -apenas le hizo una seña con la raqueta al juez de silla apuntando hacia el lugar del incidente-, el juego continuó y italiano pudo encaminar el triunfo.

Cabe recordar que hoy habrá dos partidos más por los cuartos de final del certamen: por un lado se medirá el otro italiano Janik Sinner contra Aleksandr Búblik después de las 8.30.

En tanto por la tarde, a partir de las 15.15 de Argentina, se medirán el alemán Alexander Zverev contra el legendario Novak Djokovic.

La final se jugará el domingo en el court central de la capital de Francia.