“Va a enfrentar al equipo de Tinelli y al del Presidente de la Nación: espero que eso no influya…”

La espera se terminó. Más de siete meses después de la suspensión por el avance de la pandemia del coronavirus, se realizó el sorteo de la competencia que servirá para el reinicio de la actividad el próximo 30 de octubre, y Estudiantes deberá afrontar un grupo con ciertas peculiaridades.

A pesar de la algarabía de muchos, se dio el consenso entre el Gobierno nacional y las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino. Sigo sosteniendo que el fútbol no debería volver porque no es para nada esencial, no sólo en la Argentina, sino en el mundo, pero evidentemente se lo debe considerar como un negocio o una industria esencial para que vuelva.

Dentro de este regreso, a Estudiantes de La Plata le tocó una zona contra un equipo grande, como lo es San Lorenzo, con una particularidad que espero no influya: Marcelo Tinelli, el presidente de la Liga Profesional de Fútbol. Tinelli es total y absolutamente representativo de la entidad Azulgrana.

También deberá enfrentar a Argentinos Juniors, que es un rival duro que viene de hacer una muy buena campaña, y es el equipo del cual es hincha el Presidente de la Nación, que espero tampoco influya.

De todas maneras, cuando uno juega con pasión, con intensidad, todas las sospechas quedan de lado. Hay mucha paridad, pero los encargados de dejar de lado todo tipo de influencia, interna o externa, del campo de juego son los futbolistas que se ponen la camiseta.

Por último está Aldosivi, que se presenta, a priori, como el rival más accesible. Sin embargo, los partidos hay que jugarlos y de visitante puede ser un oponente duro.

Teniendo en cuenta el formato de la Copa, decir si Estudiantes puede estar entre los dos primeros de la competencia es absolutamente relativo.

Dar un concepto o una mirada de cómo están los equipos hoy, salvo River y Boca, el primero de ellos por funcionamiento y plantel, y el segundo por plantel, sería una utopía y estaría mintiendo.

Se debe tener en cuenta no sólo el ritmo futbolístico con el que llegan los planteles, o la preparación física, sino también la posibilidad de contagios masivos o de sufrir la baja de tu mejor futbolista por Covid-19.

Se sabe y se conoce algo del equipo de Marcelo Gallardo, lo mismo sucede con el conjunto de Miguel Ángel Russo, y podemos sumar lo hecho por Sebastián Beccacece en Racing. Pero los demás planteles irán corrigiendo a prueba y error con el correr de los partidos, entre ellos, también Estudiantes.