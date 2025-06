Valentín Perrone logró una remontada increíble en el GP de Italia de Moto3

Hacia el domingo, Valentín Perrone oscilaba entre el alivio y la inquietud. La calma era provista por su ritmo, que le permitió terminar 6° en la clasificación del Moto3 en Italia, y el malestar, por una penalización que lo mandó al fondo de la grilla. Es cierto que la KTM le daba razones para ilusionarse con una buena carrera, pero el escenario era complicadísimo. Contra todo pronóstico, largando desde el 26° cajón, el pibe de 17 años completó una remontada increíble, finalizó 8° y demostró ser cosa seria.

El Coyote no se quedó con que debía correr bien, tratar de ganar algunos lugares y sumar puntos sino que, fuera de contexto, fue a buscar la victoria desde el último puesto. La tuvo a tiro, fajándose con los más rápidos en un pelotón de punta muy amplio, y al fin y al cabo resultó 8°. El ganador fue Máximo Quiles, a quien había tapado el sábado y motivó su penalización.

En diálogo con Olé, Perrone analizó: “Con la penalización, saliendo último, la verdad que fue una carrera increíble. En pocas vueltas llegué a estar en el top 5, he podido liderar la carrera, estar top 3... Fue una carrera muy complicada, de muchos adelantamientos, y al final me han costado las últimas vueltas. Contento con el resultado, me queda la espinilla de saber que podría haber estado más adelante, pero saliendo último fue increíble”.

Con este resultado, el argentino volvió a escalar en la tabla de posiciones: marcha en el 14° lugar y suma 35 puntos. Dentro de una semana, cuando el Moto3 acelere en Assen, Países Bajos, tratará de volver a sumar puntos para seguir acercándose a las posiciones de arriba.